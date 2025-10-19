Thế giới sáng tạo ở Liên hoan phim ngắn Đông Nam Á

Sau 9 năm tổ chức, Liên hoan phim (LHP) SeaShorts đã trở thành một trong những nền tảng phim ngắn quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á, nơi quy tụ các nhà làm phim trẻ táo bạo, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và khán giả yêu điện ảnh.

Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 19-10 tại Kuala Lumpur, Malaysia, hứa hẹn mang đến cho khán giả sự hội tụ của điện ảnh, sân khấu và nghệ thuật thị giác. Chủ đề năm nay, Through The Cracks (Xuyên qua những khe nứt) phản ánh những chuyển động văn hóa, xã hội mạnh mẽ đang diễn ra trong khu vực.

Giám đốc LHP SeaShorts, đạo diễn Dain Said, chia sẻ rằng khi LHP SeaShorts bước vào năm thứ 10, ban tổ chức mong muốn mở rộng đối thoại văn hóa xuyên biên giới và các loại hình nghệ thuật, với điện ảnh là tâm điểm.

Trong số 703 phim gửi về từ 11 quốc gia Đông Nam Á, ban tổ chức đã chọn ra 40 tác phẩm tranh tài, con số kỷ lục trong lịch sử sự kiện, với số lượng lớn nhất đến từ Indonesia và Philippines. Giám đốc chương trình nghệ thuật thuộc LHP SeaShorts, ông Eddy Tan cho biết, chủ đề Through The Cracks cho thấy khi tình hình chính trị, kinh tế và đạo đức liên tục thay đổi, điện ảnh, nhất là phim ngắn, vẫn tìm được con đường riêng của mình.

Đoàn nghệ thuật múa rối Sekolah Main Wayang, Malaysia tham gia LHP SeaShorts 2025. Ảnh: THE STAR

Ngoài các hạng mục thi, LHP SeaShorts 2025 còn tổ chức các chương trình đặc biệt, trong đó có Shorts+ tôn vinh nữ đạo diễn và quay phim Đông Nam Á; Beyond Indian Shores tiếp tục khắc họa điện ảnh Tamil đương đại; Heatseeker Malaysia và Heatseeker Japan giới thiệu các phim sinh viên Malaysia và Nhật Bản; cùng với JAFF Picks, hợp tác với LHP châu Á Jogja - NETPAC (JAFF), giới thiệu các nhà làm phim trẻ tiêu biểu trong khu vực. Liên hoan cũng có chuỗi tọa đàm và lớp học chuyên sâu về nghệ thuật điện ảnh.

Một trong những điểm nhấn của LHP SeaShorts 2025 là sự kết hợp giữa sân khấu và điện ảnh trong phần trình diễn trực tiếp của nhóm nghệ thuật cộng đồng Sekolah Main Wayang, Malaysia. Lần này, nhóm mang đến vở kịch Chemor Mai Pasak (Ruai) (tạm dịch: Truyền thuyết của các bậc tiền nhân), do đạo diễn sân khấu Ayam Fared và nghệ sĩ đa phương tiện Fairuz Sulaiman dàn dựng, có sự tham gia biểu diễn của 13 thiếu niên người Semai đến từ Bota, bang Perak.

Buổi diễn như một lời tôn vinh di sản văn hóa và sức sáng tạo của cộng đồng người bản địa Orang Asli của Malaysia. Trong năm qua, nhóm Sekolah Main Wayang cũng góp mặt trong lễ diễu hành rối Awas Mawas và tổ chức các triển lãm nghệ thuật tại nhiều nơi ở Malaysia, cho thấy sức sống mạnh mẽ của nghệ thuật cộng đồng.

Không chỉ dành riêng cho cộng đồng bản địa, LHP SeaShorts 2025 còn ghi nhận bước phát triển nổi bật của nghệ thuật Tamil tại Malaysia. Bộ phim tài liệu Araro Ariraro đã gây tiếng vang khi khơi dậy những làn điệu dân ca Tamil bị lãng quên trong các cộng đồng lao động đồn điền.

Tiếp nối thành công đó, chương trình Beyond Indian Shores, ra mắt từ năm 2024, quay trở lại với chủ đề khám phá cộng đồng người Nam Á trong văn hóa thị giác đương đại Malaysia. Các phim ngắn Tamil đến từ Malaysia và Sri Lanka nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử và giao thoa sáng tạo giữa hai quốc gia. Chương trình do hai nhà tuyển chọn Gogularaajan Rajendra và Lena Srinivasan, những người gắn bó sâu sắc với điện ảnh Tamil, phụ trách.

Lần đầu tiên, LHP SeaShorts giới thiệu chuyên đề Nusantara Focus - hành trình điện ảnh khám phá quần đảo Indonesia từ Aceh đến Bắc Kalimantan, từ Sumbawa đến Timika-Papua và cả Jakarta sôi động. Hợp tác với Viện Eagle Indonesia, chuỗi phim này hé mở những góc nhìn mới mẻ, phản ánh nhịp sống đa dạng và phong phú trên khắp quần đảo của Indonesia.

KHÁNH MINH