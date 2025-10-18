Diễn viên Băng Di: Không làm tốt, tôi sợ mình sẽ đi lùi

Vừa theo đuổi nghệ thuật, Băng Di còn có công việc kinh doanh riêng. Đó là lý do, cứ sau 2-3 năm cô mới trở lại với điện ảnh. Chính cô thừa nhận việc nghỉ quá lâu và sợ không làm tốt vai diễn mới cũng là một áp lực.

Băng Di không phải là cái tên đình đám nhưng cô lại khá bền bỉ khi đã có hơn 10 năm tham gia lĩnh vực phim ảnh. Từ những bộ phim đầu tiên trong Những ngày hè xanh, Gia đình phép thuật cách đây 15 năm, cô còn tham gia các bộ phim: Cuối đường băng, Trả giá, Mặt nạ tình yêu, Nanh thép, Đường về có nhau, Hoa sơn trà... Đặc biệt, vai diễn trong Đất rừng phương Nam, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu vàng, Đời cho ta bao lần đôi mươi… để lại nhiều dấu ấn.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng cô trải lòng về vai diễn mới nhất trong Cục vàng của ngoại cũng như con đường làm nghề của bản thân.

- Phóng viên: Chị chuẩn bị cho vai diễn lần này như thế nào?

- Vai diễn này tôi phải chuẩn bị nhiều hơn so với các dự án trước đây. Mọi người thường ấn tượng tôi qua những vai phản diện. Nhưng, vì là tuyến phản diện nên đôi khi chưa được khai thác nhiều về chiều sâu nhân vật để khán giả thấy được góc nhìn khác về khả năng diễn xuất của tôi. Khi tham gia Cục vàng của ngoại, đạo diễn Khương Ngọc có nói với tôi một câu: “Anh không muốn người ta ghét em”. Anh muốn tôi phải thể hiện nhân vật cũng có cái đáng thương, có những góc khuất mà bất kỳ ai xem có thể thấy bản thân họ trong nhân vật.

Hai anh em dành nhiều thời gian ngồi nói chuyện về nhân vật, bởi bản thân vai diễn trong phim không có hình mẫu nào để mình có thể khai thác. Tôi phải tự tìm cách tư duy, tìm cách diễn cho riêng mình. Đọc kịch bản là một chuyện, bởi khi diễn dù chỉ là cảnh quay bình thường đạo diễn không cho mình diễn kiểu bề nổi, phải tạo ra những tầng cảm xúc khác nhau.

Băng Di tiếp tục có vai diễn đặc biệt trong Cục vàng của ngoại. Ảnh: ĐPCC

- Chị đã tìm cách hóa giải bài toán khó đó của đạo diễn như thế nào?

- Tôi thích làm việc với những đạo diễn khó tính. Đó cũng là lý do, khi anh Khương Ngọc nói muốn tôi tham gia dự án này, tôi đồng ý liền dù lúc đó chưa biết mình được giao vai diễn nào. Tuy nhiên, thông qua các bộ phim anh đã làm, nghe mọi người nói về cách làm việc của anh tôi thấy đây là đạo diễn có tư duy và góc nhìn về nhân vật rất mới. Đó cũng là cái tôi đang cần để mỗi khi mình xuất hiện, khán giả sẽ thấy được sự thú vị.

Khi làm việc, anh Khương Ngọc luôn đặt ra những yêu cầu khó cho tôi. Có những cảnh quay, tôi phải dùng hết sức mình để la hét, chửi rủa nên có ngày khi đóng máy, người tôi run lên như thể mình đã dùng hết hơi, hết sức.

- Trong quá trình đó, có khi nào chị bị chệch nhịp hay bị đạo diễn la mắng?

- Tôi vẫn thường nghe mọi người nói anh Khương Ngọc rất khó, diễn không tốt anh thậm chí có la mắng. Nhưng riêng với tôi, anh rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng và chưa bao giờ la dù không phải lúc nào mình cũng làm tốt. Những khi diễn chưa tốt, anh sẽ nhẹ nhàng phân tích để tôi làm lại lần nữa.

Có lẽ, bởi ngay từ đầu khi tham gia tôi đã nói thẳng với anh phải kiên nhẫn hơn với tôi. Bởi, nếu tính từ Đất rừng phương Nam đến khi tham gia bộ phim này 3 năm qua tôi không đóng phim hay tham gia công việc nào liên quan đến nghệ thuật, chỉ tập trung cho kinh doanh. Cho nên, tôi sợ mình sẽ bị quên cảm giác với phim trường.

Có thể vì vậy anh nhẹ nhàng và thông cảm hơn với tôi. Với các diễn viên khác, anh sẽ luôn nói “anh làm được, chị làm được”. Nhưng với tôi, anh luôn động viên “em đừng nghĩ em không làm được”. Đó là cách anh cho tôi thêm động lực.

Vai diễn của Băng Di trong Cục vàng của ngoại là dạng vai rất nặng về tâm lý. Ảnh: ĐPCC

- Nhìn lại vai diễn lần này chị đã hài lòng chưa?

- Tôi chưa bao giờ thấy mình làm tốt 100%. Có thể mọi người khi xem bản phim chính thức, qua nhiều công đoạn chỉnh sửa những phần chưa tốt của tôi đã được cắt gọt. Tôi luôn nghĩ, một bộ phim là công sức của tất cả mọi người.

- 3 năm không tham gia bất kỳ dự án nghệ thuật nào, chị nuôi cảm xúc và đam mê nghề như thế nào?

- Tôi phải thừa nhận mình bị công việc kinh doanh cá nhân cuốn đi. Nếu nhìn lại sự nghiệp diễn xuất, mọi người sẽ thấy cứ khoảng 2 năm tôi mới đóng một phim. Khi quay xong Đất rừng phương Nam tôi tập trung cho công việc kinh doanh. Cũng có thể vì nhiều áp lực, nó cuốn mình đi thành ra 3 năm sau tôi mới trở lại với điện ảnh. Mặc dù gật đầu đồng ý nhưng tôi cũng bỡ ngỡ lắm. Tôi không biết sau khi nghỉ quá lâu mình có làm tốt không. Nếu không tốt, nó sẽ là một bước lùi của bản thân vì dự án trước mình đã làm tốt rồi. Đó cũng là một áp lực.

Bên cạnh đó, vì trong phim này tôi phải hóa thân vào một bà mẹ, trong khi ngoài đời tôi chưa có chồng con nữa nên cảm giác về đời sống hôn nhân không giống nhân vật. Tôi phải tìm mọi cách để khi khán giả xem phim phải tin. Trong quá trình chuẩn bị, tôi phải tìm kiếm nhiều tư liệu, đi trò chuyện với những người đã có gia đình.

Có thể có những chi tiết giống hoặc không giống trong phim nhưng nó là những mảnh ghép tôi đưa vào nhân vật của mình. Tôi cũng luôn tự nhắc mình là Thương (tên nhân vật), chứ không phải Băng Di. Đó là lý do, sau khi dự án kết thúc tôi không thoát ra được nhân vật. Tôi đã phải dành một tuần đi thiền, để buông hết những gì thuộc về nhân vật.

Băng Di và diễn viên Việt Hương trong một phân cảnh trong Cục vàng của ngoại. Ảnh: ĐPCC

- Có bao giờ chị nghĩ vì sao các đạo diễn thường chọn mình vào các vai cá tính, vai phản diện?

- Tôi nghĩ đầu tiên có thể do ngoại hình của mình khi nhập vai sẽ thể hiện được kiểu nhân vật đó. Bên cạnh đó, tất cả những vai phản diện tôi từng đóng không phải phản diện một chiều. Điều đó đòi hỏi trong kỹ thuật diễn xuất của người diễn viên phải thể hiện được tính đa dạng của cảm xúc nhân vật. Có lẽ vì thế khi đi thử vai, gặp gỡ các đạo diễn họ nhận thấy điều đó nên giao cho tôi những vai diễn đặc biệt.

Băng Di tự "hứa" sẽ chăm chỉ xuất hiện trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

- Có khi nào khán giả sẽ lại đợi Băng Di thêm 2 năm nữa trong một dự án điện ảnh mới?

- Không. Lần này tôi không dám nữa. Ngày trước tôi còn trẻ, 2 năm đóng 1 phim cũng được. Nhưng bây giờ, tôi đã 36, 37 tuổi, nếu đợi 2 năm nữa, nghĩa là tôi đã gần 40 rồi!. Vì thế, xong phim này, nếu có dự án nào phù hợp tôi sẽ tiếp tục tham gia.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

VĂN TUẤN