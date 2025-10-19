Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Vượt qua 76 thí sinh, người đẹp Philippines - Emma Mary Tiglao đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2025. Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi - Việt Nam không lọt vào Top 22.

Emma Mary Tiglao đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Ảnh: BTC

Tối 18-10, Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 77 người đẹp từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các thí sinh trải qua các vòng thi: đồng diễn, áo tắm, dạ hội, thuyết trình hòa bình… Theo đó, từ top 77, ban giám khảo lần lượt chọn ra top 22, top 10 và top 5 thi ứng xử.

Chung cuộc, vương miện hoa hậu thuộc về người đẹp Emma Mary Tiglao đến Philippines. Đây là năm thứ hai liên tiếp Philippines giành danh hiệu cao nhất cuộc thi này. Tân hoa hậu Emma Mary Tiglao được hoa hậu tiền nhiệm người đồng hương Christine Juliane Opiza trao lại vương miện.

Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về người đẹp các nước Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana, Venezuela.

Khoảnh khắc đăng quang của Emma Mary Tiglao. Ảnh: BTC

Top 5. Ảnh: BTC

Emma Mary Tiglao sinh năm 1994, cao 1,75m. Cô tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch, hiện đang làm MC, người mẫu. Cô được đánh giá cao kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng ngoại ngữ.

Trong chung kết, Emma Mary Tiglao cũng là người chiến thắng giải thưởng Country's Power of the Year.

Emma Mary Tiglao trong phần thi Trang phục dân tộc. Ảnh: BTC

Nhan sắc của Emma Mary Tiglao. Ảnh: BTC

Ở vòng ứng xử, Emma Mary Tiglao nhận câu hỏi "Lừa đảo trực tuyến là mối đe dọa toàn cầu, thường liên quan đến nạn buôn người. Theo bạn, hình phạt nào có thể giúp triệt phá loại tội phạm này?”.

Cô tự tin bày tỏ: "Là một người thường xuyên đưa tin về những câu chuyện thời sự, tôi thực sự muốn sử dụng sức mạnh của sự cân bằng để kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức, tránh bị lừa đảo. Tôi cũng mong chính phủ có thể củng cố hệ thống tư pháp, để những kẻ lừa đảo bị trừng phạt và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ được sống trong một thế giới hòa bình - nơi không ai phải lừa dối người khác chỉ để tồn tại”.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi là thí sinh từ Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay. Cô không lọt top 22 chung cuộc.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi trong phần thi đồng diễn. Ảnh: BTC

Vài năm gần đây, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vướng các tranh cãi vì cách tổ chức, hoạt động của các hoa hậu sau chung kết và bị không ít khán giả đánh giá bất ổn.

