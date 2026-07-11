Tối 10-7, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày mất Tổng Bí thư Lê Duẩn (10-7-1986 - 10-7-2026), tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đời đời khắc ghi - Bác Ba Lê Duẩn”.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đời đời khắc ghi - Bác Ba Lê Duẩn”. ẢNH: VĂN THẮNG

Chương trình do Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Triệu Phong và gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tổ chức như một lời tri ân của quê hương đối với người con ưu tú đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc và nhân dân.

Chương trình nghệ thuật với 14 tiết mục do đông đảo nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Qua âm nhạc, thơ ca và các hình tượng nghệ thuật, chân dung người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng được khắc họa sâu sắc và gần gũi.

Theo Ban tổ chức, dù đã 40 năm kể từ ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa nhưng những cống hiến to lớn của đồng chí vẫn sống mãi trong lòng nhân dân, đặc biệt là trong tình cảm của quê hương Quảng Trị.

Cùng ngày, Viện Phim Việt Nam trao tặng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn những thước phim tư liệu quý, ghi lại nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí ở trong nước và quốc tế.

Tại chương trình, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (TOSHIKO) và Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu trao tặng 50 máy đo huyết áp cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và 200 áo khoác cho học sinh vượt khó học giỏi là con em gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Triệu Phong. Đây là hoạt động tri ân do Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện tại Quảng Trị nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

VĂN THẮNG