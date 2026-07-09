Cà Mau tổ chức Ngày hội văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu

Sáng 9-7, tại buổi họp báo và giao ban báo chí quý 2-2026, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 28-8 đến 1-9, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I-2026.

Quang cảnh họp báo

Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) và một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tham dự có đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, cùng các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà đầu tư, đơn vị lữ hành và đông đảo nhân dân, du khách.

Ông Lý Vỹ Triều Dương thông tin về sự kiện Ngày hội văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ 1-2026

Bên cạnh Lễ hội khinh khí cầu, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như: không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền trên cả nước; không gian quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghề làm muối; hội chợ thương mại, ẩm thực và sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động khảo sát các điểm đến du lịch của Cà Mau; trải nghiệm sản phẩm du lịch "Ngày Đất Mũi xanh - Đêm U Minh huyền thoại"; hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM và các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025; đồng thời ký kết kế hoạch liên tịch về hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

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