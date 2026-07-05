Nhóm ca trẻ Sao Việt: Tiếp lửa những giai điệu hào hùng

Giữa đời sống âm nhạc đương đại sôi động, nơi những xu hướng mới liên tục xuất hiện, giao thoa và thay đổi với tốc độ chóng mặt, vẫn có những người trẻ lựa chọn lối đi riêng: giữ gìn và lan tỏa những giai điệu truyền thống cách mạng bằng tinh thần tươi mới. Trong số đó, có nhóm ca trẻ Sao Việt.

Nhóm ca trẻ Sao Việt biểu diễn trong một chương trình. Ảnh: NVCC

Sao Việt tập hợp những gương mặt trẻ có khả năng ca hát nổi bật, được đào tạo bài bản về chuyên môn và cùng chung tình yêu dành cho dòng nhạc truyền thống, cách mạng. Ngoài những thành viên kỳ cựu như Quách Thái Duy, Ngọc Trang, Khoa Nam, Thanh Loan, Công Hậu, Phương Thảo, nhóm còn cộng tác cùng nhiều gương mặt trẻ như Khánh Nam, Lê Trường, My Genh, Bảo Ngân… Mỗi thành viên đều sở hữu những thế mạnh riêng như sáng tác, vũ đạo, rap…, góp phần giúp nhóm đáp ứng yêu cầu đa dạng của từng chương trình.

Dẫn dắt và giữ lửa cho nhóm ca trẻ Sao Việt là nhạc sĩ - ca sĩ Quách Thái Duy, người nhiều năm gắn bó với phong trào thanh niên và là người sáng tác của hàng loạt ca khúc nằm lòng của tuổi trẻ thành phố: Khúc hát vươn mình, Tuổi trẻ xanh, Khát vọng thanh niên Việt Nam… Đối với anh, tình yêu dành cho những giai điệu hào hùng được truyền lại từ tinh thần của thế hệ cha anh đi trước đã từng sống, chiến đấu và cống hiến tuổi xuân vì lý tưởng lớn lao.

Quách Thái Duy chia sẻ: “Chúng tôi chọn cái tên Sao Việt với mong muốn khán giả thấy sự chuyển mình linh hoạt thành hai phiên bản của nhóm. Một phiên bản “Sao” đại diện cho sự năng động, phát triển màu sắc cá nhân; và phiên bản “Việt” thuần chất, giữ trọn giá trị truyền thống. Đó là lời khẳng định về tư duy làm nghệ thuật nghiêm túc, đa sắc nhưng không hề mất gốc. Tôi muốn truyền ngọn lửa ấy cho các nghệ sĩ trẻ, để mỗi người không chỉ hát bằng kỹ thuật thanh nhạc khô khan, mà hát bằng niềm tin, lòng tự hào của người con đất Việt”.

Lựa chọn dòng nhạc chính thống đầy thử thách, song Sao Việt không tự trói buộc mình trong những khuôn mẫu xưa cũ. Nhóm chọn cách làm mới những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước bằng tư duy nghệ thuật hiện đại, giúp tác phẩm dễ dàng tìm được “điểm chạm cảm xúc” với khán giả. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hơi thở thời đại từ các chất liệu Pop, R&B, Dance, thậm chí Acapella, với những giá trị cốt lõi của dòng nhạc truyền thống. Mỗi giai điệu vang lên vẫn giữ nguyên vẹn tinh thần trang nghiêm, hào hùng và đầy sức sống.

Không chỉ hiện diện ở những sân khấu giữa thành phố rực rỡ, tiếng hát của Sao Việt còn ghi dấu ở rất nhiều nơi. Từ các đơn vị biên phòng, khu căn cứ cách mạng tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Núi Dinh (TPHCM), Tây Ninh… cho đến những dặm dài sóng gió nơi hải đảo xa xôi như Trường Sa (Khánh Hòa), Phú Quốc, Thổ Châu (An Giang), Phú Quý (Lâm Đồng), Côn Đảo (TPHCM)… Với Sao Việt, mỗi chuyến đi là một món quà vô cùng ý nghĩa của tuổi trẻ, mang lại những trải nghiệm đầy nhân văn về một Việt Nam mến yêu.

TIỂU TÂN