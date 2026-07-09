57 cụm rạp tại TPHCM chiếu phim miễn phí dịp 27-7

Từ ngày 22 đến 24-7, 57 cụm rạp tại TPHCM sẽ đồng loạt tổ chức các suất chiếu miễn phí trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

57 cụm rạp TPHCM phục vụ miễn phí Tuần phim kỷ niệm 27-7. Nguồn: Cục Điện ảnh

Đây là hoạt động thuộc Tuần phim do Bộ VH-TT-DL tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa các giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước đến đông đảo công chúng.

Trailler giới thiệu về Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nguồn: Cục Điện ảnh

Theo kế hoạch, trong 3 ngày diễn ra chương trình tại TPHCM, mỗi cụm rạp bố trí 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu là những tác phẩm do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và hình tượng người lính Việt Nam qua các thời kỳ. Danh mục phim gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.

Tại TPHCM, lễ khai mạc khu vực miền Nam diễn ra tối 22-7, với bộ phim Chị Tư Hậu. Trong khuôn khổ chương trình còn có tọa đàm “Sáng tác tác phẩm điện ảnh về đề tài truyền thống cách mạng trong giai đoạn mới - Giá trị kế thừa và phát huy dòng phim cách mạng Việt Nam”, cùng các buổi giao lưu giữa đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên với khán giả.

Trên phạm vi toàn quốc, Tuần phim diễn ra từ ngày 21 đến 28-7, với sự tham gia của 195 cụm rạp thương mại, hệ thống rạp nhà nước và các đội chiếu phim lưu động. Chương trình ưu tiên đưa phim đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những nơi còn hạn chế điều kiện tiếp cận điện ảnh.

Lễ khai mạc Tuần phim diễn ra lúc 19 giờ ngày 21-7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội, với bộ phim Đừng đốt được chọn chiếu mở màn. Tại khu vực miền Trung, lễ khai mạc tổ chức tối 23-7 ở Hà Tĩnh với bộ phim Thanh âm vượt đại dương. Ngày 24-7, đoàn nghệ sĩ tiếp tục đến Quảng Trị giao lưu, chiếu phim và tham gia các hoạt động tri ân tại địa phương.

VĨNH XUÂN