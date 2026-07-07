Triển khai đồng bộ các hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1189/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam. Thiết lập cơ chế vận hành, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam thông suốt từ trung ương đến cơ sở, gắn kết chặt chẽ hoạt động xây dựng hoàn thiện thể chế với yêu cầu thực hành các hệ giá trị trong thực tiễn.

Chính phủ xác định việc triển khai đồng bộ các hệ giá trị là giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của văn hóa, gia đình và con người Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, kế hoạch hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; chủ động ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; nâng cao sức đề kháng của người dân trước những tác động tiêu cực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Triển khai đồng bộ các hệ giá trị là giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của văn hóa, gia đình và con người Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Kế hoạch cũng lần đầu tiên xác định rõ nội hàm của từng hệ giá trị.

Hệ giá trị quốc gia (hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc) định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hệ giá trị văn hóa (dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học) tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hệ giá trị gia đình (ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh) là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên.

Chuẩn mực con người Việt Nam (yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo) là sự kết tinh các giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai, kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.

Bộ VH-TT-DL được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước.

Xem Quyết định số 1189/QĐ-TTg tại đây.

VĨNH XUÂN