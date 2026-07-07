“Ngày Văn hóa Việt Nam” sẽ trở thành sự kiện lan tỏa sâu rộng trong nhân dân

Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu đưa ngày 24-11 hàng năm trở thành sự kiện văn hóa có sức lan tỏa rộng khắp, tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng và khẳng định vai trò của nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Sẽ có nhiều hoạt động lan tỏa Ngày văn hóa Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của nhân dân; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, tôn vinh các giá trị, di sản văn hóa truyền thống; phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Bộ VH-TT-DL sẽ phối hợp các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông đồng bộ về Ngày Văn hóa Việt Nam; đẩy mạnh khai thác nền tảng số, mạng xã hội và phát huy vai trò của người có uy tín, có ảnh hưởng nhằm lan tỏa lịch sử, bản sắc dân tộc, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Theo kế hoạch, sẽ phát triển không gian văn hóa số, tăng cường ứng dụng công nghệ tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm triển lãm và các thiết chế, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa cho người dân.

Cùng với đó là các chiến dịch truyền thông đa nền tảng, bảo đảm an ninh văn hóa trên không gian mạng, thực thi nghiêm quyền tác giả và chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực văn hóa.

Nhiều hoạt động quy mô lớn được triển khai như triển lãm, trưng bày thành tựu phát triển văn hóa; chuỗi sự kiện; chương trình văn hóa đối ngoại tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Kế hoạch cũng hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm tại các không gian di sản, làng nghề; đầu tư hệ thống thiết chế cơ sở... góp phần đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành sự kiện văn hóa của toàn dân.

Xem quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 tại đây.

VĨNH XUÂN