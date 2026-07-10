Trao 31 giải thưởng, tôn vinh sáng tạo của họa sĩ, nhà điêu khắc trẻ

Ngày 10-7, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) khai mạc triển lãm và trao giải Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ VIII năm 2026.

Đây là sự kiện mỹ thuật toàn quốc được tổ chức 2 năm/lần nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ; đồng thời tạo không gian để các nghệ sĩ giới thiệu những sáng tạo mới, góp phần thúc đẩy mỹ thuật đương đại Việt Nam.

Trao giải Nhất cho các tác giả xuất sắc. Ảnh: PHƯƠNG THỦY

Ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng, gồm 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 3 giải Đồ án tốt nghiệp xuất sắc.

Dòng chảy S’tiêng - Chất liệu: Sơn mài của tác giả Nguyễn Thúy Hằng. Ảnh: PHƯƠNG THỦY

3 giải Nhất thuộc về các tác phẩm: Dòng chảy S’tiêng (sơn mài) của Nguyễn Thúy Hằng, Tồn tại mờ ảo (Collagraph) của Lê Quỳnh Anh và Giữa hai thời (thép không gỉ, đá ong) của Dương Đức Duy. 5 giải Nhì được trao cho các tác phẩm thuộc nhiều loại hình, chất liệu như gốm, sơn mài, lụa, sơn dầu và Acrylic trên xi măng.

Trao giải các tác phẩm đoạt giải Nhì. Ảnh: PHƯƠNG THỦY

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, những tác phẩm có giá trị nghệ thuật sẽ lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Không gian triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ 2026. Ảnh: PHƯƠNG THỦY

Festival năm nay dành cho các họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi. Tác phẩm được tuyển chọn qua 2 vòng trước khi chấm giải và trưng bày triển lãm. Bên cạnh hệ thống giải thưởng, Festival còn mở ra cơ hội để nghệ sĩ trẻ giới thiệu tác phẩm tới công chúng và giới chuyên môn, mở rộng kết nối, học hỏi và từng bước khẳng định vị trí trong đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam.

VĨNH XUÂN