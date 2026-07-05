Trung Quốc bảo tồn di sản văn hóa Miêu qua nhiều thế hệ

Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại tại huyện Lôi Sơn, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) là ngôi làng có cộng đồng người Miêu lớn nhất thế giới: hơn 1.200 hộ và hơn 6.000 dân. Với lịch sử lâu đời, nơi đây được ví như một bảo tàng ngoài trời lưu giữ truyền thống văn hóa Miêu và là địa điểm quan trọng cho các hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm văn hóa dân tộc.

Trải nghiệm văn hóa tại Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại. Ảnh: CHINA DAILY

Sức hút của Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại đến từ kiến trúc nhà sàn gỗ đặc trưng xếp tầng theo sườn núi, các nghi thức truyền thống, trang phục thêu tay, trang sức bạc và ẩm thực bản địa. Nhiều du khách quốc tế khi đến đây đều ấn tượng trước tính kết nối di sản của ngôi làng.

Theo nhà thiết kế người Italy Lucrezia Gestri, Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại mang lại trải nghiệm khác biệt so với nhịp sống đô thị hiện đại nhờ sự gắn kết chặt chẽ với nghề thủ công và di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, với Etienne, một du khách đến từ Pháp, Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại không chỉ là nơi để ngắm nhìn mà còn là nơi để sống và hòa nhập. Chàng trai người Pháp đã hào hứng tham gia vào nghi thức rượu chặn cửa - nét văn hóa đón khách nồng hậu đặc trưng của người Miêu. Trong tiếng khèn môi và những nụ cười lấp lánh, chén rượu thơm nồng được trao tay như một biểu tượng của lòng mến khách. Etienne chia sẻ: “Phong tục này cho tôi thấy đồ ăn, thức uống có vai trò thiêng liêng trong việc thể hiện tình người ấm áp và tính kết nối trong văn hóa Trung Hoa”.

Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại từng là một làng nghèo. Năm 1982, làng được chính quyền tỉnh định hướng phát triển thành điểm du lịch vì sở hữu nhiều cảnh quan đặc sắc. Ngày nay, ngôi làng là điểm đến hàng đầu cho những ai muốn thoát khỏi nhịp sống hối hả, tìm về với thiên nhiên và nghiên cứu các di sản văn hoá truyền thống.

Cùng với ngành công nghiệp du lịch trong nước, sự phát triển của xu hướng du lịch văn hóa tộc người đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho địa phương. Theo số liệu từ Tập đoàn Du lịch Tây Giang, năm ngoái ngôi làng đã đón hơn 5,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 87,3 triệu USD, tăng 10,82% so với cùng kỳ năm trước. Các cấp chính quyền đang hoàn thiện các tiêu chí để ngôi làng được công nhận là thắng cảnh cấp 5A - mức cao nhất trong hệ thống xếp hạng du lịch tại Trung Quốc.

Để đa dạng hóa dịch vụ, làng Tây Giang hiện có 225 studio nhiếp ảnh chuyên cung cấp dịch vụ trang điểm và cho thuê trang phục Miêu cổ truyền. Nhiếp ảnh gia Miêu Hiểu Lương, người mở studio từ năm 2023, cho biết, cơ sở của anh đã phục dựng thành công khoảng 100 bộ trang phục thêu tay truyền thống. Với mức giá 399NDT (58,72USD) cho một gói dịch vụ, studio tập trung vào thiết kế mô phỏng không gian sống đời thường của người dân để mang lại trải nghiệm thực tế nhất cho khách hàng.

Riêng đối với người làm văn hóa, trang phục của người Miêu được coi là cuốn sử ký mặc trên người. Qua các thời kỳ, chỉ riêng tại tỉnh Quý Châu đã hình thành gần 170 hệ thống trang phục khác nhau. Các họa tiết thêu tay phức tạp trên áo quần không chỉ bảo tồn thần thoại, lịch sử di cư mà còn thể hiện tư duy triết học cổ đại (như sự hòa hợp âm dương). Người Miêu chuộng họa tiết hình thoi, sao tám cánh với kỹ thuật thêu tay tinh xảo mô phỏng thiên nhiên.

Dù hành trình phục dựng và sưu tầm còn gặp nhiều khó khăn do khác biệt vùng miền, Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại vẫn hướng tới vai trò là điểm kết nối văn hóa cộng đồng người Miêu đang sinh sống tại châu Á, Mỹ và trên toàn thế giới.

PHƯƠNG NAM