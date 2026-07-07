Truyện tranh Việt trước thời cơ vàng

Truyện tranh Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển hiếm có nhờ sự bùng nổ của các ngành công nghiệp văn hóa, sản phẩm nội dung số và những chuyển động tích cực trong công tác bảo vệ bản quyền. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sức mạnh thực sự, lĩnh vực này cần một hệ sinh thái sáng tạo đủ mạnh cùng những tác phẩm có khả năng chinh phục bạn đọc.

Thị trường còn khiêm tốn

Anh Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập thương hiệu Comicola (hệ sinh thái truyện tranh Việt) và Comicola Academy (dự án đào tạo các họa sĩ truyện tranh trong nước), chia sẻ, Việt Nam đang có nhiều thuận lợi cho phát triển ngành công nghiệp truyện tranh, như: đội ngũ họa sĩ trẻ với năng lực chuyên môn tốt; sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội giúp người sáng tác, nhà đầu tư có điều kiện giới thiệu các sản phẩm thử nghiệm, đánh giá mức độ quan tâm của công chúng trước khi đầu tư dài hạn và đặc biệt là các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa.

Bạn đọc trẻ tìm truyện tranh tại Hội sách thiếu nhi, vừa được tổ chức ở Hà Nội. ẢNH: THU HÀ

Tuy nhiên, thị trường cho truyện tranh Việt hiện còn khiêm tốn, chưa hình thành được một vòng quay kinh tế đủ mạnh để các đơn vị phát hành đầu tư lâu dài. “Một vài dự án đơn lẻ hỗ trợ tác giả thì khó tạo ra chuyển biến đáng kể. Muốn phát triển bền vững, lĩnh vực truyện tranh cần sự tham gia đồng bộ của các nhà xuất bản, đơn vị đào tạo, cộng đồng sáng tác, doanh nghiệp phát hành và các cơ quan quản lý”, anh Nguyễn Khánh Dương cho biết.

Đây cũng là hướng đi của nhiều quốc gia trong khu vực có ngành truyện tranh phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tại các nước này, truyện tranh không chỉ là một sản phẩm xuất bản mà còn là chất liệu cho các lĩnh vực khác như điện ảnh, hoạt hình, trò chơi điện tử và hàng loạt sản phẩm văn hóa khác. Giá trị của tác phẩm được mở rộng trên nhiều nền tảng, tạo nguồn thu ổn định cho người sáng tạo.

Họa sĩ Nguyễn Duy Hải, đồng sáng lập cộng đồng họa sĩ truyện tranh Việt Nam PunkgaMe, cho rằng, khi có thêm nhiều đơn vị tham gia khai thác và phát triển tác phẩm một cách bài bản, người làm nghề sẽ có cơ hội cải thiện thu nhập và theo đuổi sáng tạo lâu dài hơn.

Thành công nhờ có câu chuyện hay

Bên cạnh câu chuyện thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng sức sống của một bộ truyện tranh không chỉ nằm ở nét vẽ hay kỹ thuật minh họa mà còn ở khả năng kể chuyện.

Bạn đọc thiếu nhi tìm truyện tranh tại Hội sách thiếu nhi vừa được tổ chức tại Hà Nội. ẢNH: THU HÀ

Họa sĩ Vũ Xuân Hoàn, NXB Kim Đồng, chia sẻ, nhiều tác giả trẻ hiện có nền tảng hội họa tốt nhưng lại gặp khó ở khâu xây dựng kịch bản. Không ít tác phẩm khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng càng về sau càng giảm sức hút do câu chuyện thiếu chiều sâu hoặc không duy trì được mạch phát triển hợp lý. “Sáng tác truyện tranh là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng chứ không phải chỉ biết vẽ. Người làm nghề cần hiểu tâm lý bạn đọc, xây dựng nhân vật thuyết phục, tạo xung đột hợp lý và duy trì nhịp kể chuyện xuyên suốt tác phẩm”, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn bày tỏ.

“Chúng ta có nguồn chất liệu văn hóa phong phú từ lịch sử, truyền thuyết, văn học dân gian đến đời sống đương đại. Nếu được đầu tư đúng hướng, đây sẽ là nền tảng để hình thành những tác phẩm mang bản sắc riêng”, họa sĩ Nguyễn Duy Hải, đồng sáng lập cộng đồng họa sĩ truyện tranh Việt Nam PunkgaMe, chia sẻ.

Ở góc nhìn quốc tế, họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Soe (tên thật là Okuyama) cho rằng, một bộ truyện muốn tiếp cận đông đảo công chúng cần truyền tải nội dung rõ ràng, mạch lạc ngay từ những trang đầu tiên. Đồng thời, tác giả phải xác định đúng nhóm bạn đọc mục tiêu để lựa chọn cách kể chuyện và phong cách thể hiện phù hợp.

Khi hệ sinh thái truyện tranh được hoàn thiện, bản quyền được bảo vệ hiệu quả, sẽ ngày càng có nhiều tác phẩm truyện tranh chất lượng ra đời. Truyện tranh khi đó hoàn toàn có thể trở thành một động lực mới của công nghiệp văn hóa, đưa những câu chuyện mang bản sắc Việt vượt khỏi trang giấy để bước vào điện ảnh, hoạt hình, trò chơi điện tử và thị trường sáng tạo rộng lớn hơn.

MAI AN