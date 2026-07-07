Ngôi sao Hàn Quốc đến Việt Nam ra mắt phim mới

Từ Hàn Quốc, Lee Yi Kyung đã có mặt tại Việt Nam để tham gia sự kiện ra mắt phim điện ảnh Mẹ ơi, về nhà .

Sự kiện tổ chức vào tối 6-7 tại TPHCM mang đến bữa tiệc điện ảnh ấm cúng và nhiều cung bậc cảm xúc.

Sự kiện với sự góp mặt của các diễn viên: Hoàng Yến Chibi, Minh Hà… Nhiều nghệ sĩ khách mời: diễn viên Johnny Trí Nguyễn, ca sĩ Tóc Tiên, Ái Phương, diễn viên Lê Hạ Anh, Trần Ngọc Vàng… để chúc mừng đoàn phim.

Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi tại sự kiện ra mắt Mẹ ơi, về nhà. Ảnh: ĐPCC

Tại sự kiện, Lee Yi Kyung nhiều lần bước xuống khu vực khán phòng để bắt tay, giao lưu chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nam diễn viên Hàn Quốc còn bất ngờ thực hiện nghi thức quỳ gối cúi chào truyền thống của Hàn Quốc ngay trên sân khấu.

Clip Lee Yi Kyung bất ngờ quỳ gối cảm ơn khán giả Việt. Video: ĐPCC

Trước đó, trong suất chiếu đặc biệt dành cho giới truyền thông, anh cho biết khi diễn cùng bạn diễn Minh Hà - người vào vai người mẹ thời trẻ của mình, đã cảm nhận được tình mẫu tử từ bạn diễn và rất ấn tượng về điều đó.

Sau thời gian làm việc, ghi hình tại Việt Nam, Lee Yi Kyung bày tỏ điều khiến anh ấn tượng nhất chính là sự chân thành, thân thiện và nguồn năng lượng tích cực của người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ.

Ngôi sao Hàn Quốc thân thiện, nhiệt tình suốt sự kiện ra mắt phim. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, tái xuất sau 4 năm vắng bóng, Hoàng Yến Chibi hé lộ nhân vật lần này có nhiều điểm tương đồng với bản thân khi đều yêu ca hát và ước mơ trở thành ca sĩ tại Hàn Quốc.

Để hóa thân trọn vẹn, cô đã dành 3 tháng học tiếng Hàn nhằm hoàn thành các phân đoạn thoại và thuận lợi làm việc cùng ê-kíp quốc tế.

Trần Ngọc Vàng đến chúc mừng đoàn phim. Ảnh: ĐPCC

Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 10-7 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Mẹ ơi, về nhà xoay quanh câu chuyện về Huy Hoàng (Lee Yi Kyung thủ vai) - đứa trẻ người Hàn bị bỏ rơi ngay tại quê nhà từ thuở lọt lòng. Anh may mắn được cưu mang bởi mẹ nuôi người Việt - Diễm Hạnh (Minh Hà). Sau khi mẹ qua đời, ôm trọn nỗi day dứt để tìm về cội nguồn của bà, Hoàng tình cờ giải vây cho Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một cô ca sĩ trẻ rực rỡ đam mê nhưng đang trầy trật mưu sinh tại Hàn Quốc. Cả hai đã cùng nhau tìm mọi cách để đưa bà về Việt Nam sau khi qua đời.

HẢI DUY