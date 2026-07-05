7 họa sĩ chung một “Khoảng trời riêng”

Triển lãm nhóm “Khoảng trời riêng” của 7 họa sĩ gồm: Đình Miền, Nguyên Bút, Lê Thanh, Thảo My, Tú Quyên, Thúy Phượng và Đình Hồ, diễn ra từ tối 4-7 đến ngày 15-7, tại Gallery 3B (36/6I, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM).

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

7 họa sĩ đến từ nhiều địa phương trên cả nước, gặp gỡ trong một hoạt động giao lưu mỹ thuật giữa tỉnh Gia Lai và TPHCM vào năm 2025. Từ sự đồng điệu trong quan niệm sáng tác, các tác giả cùng thực hiện triển lãm chung với mong muốn tạo nên không gian đối thoại giữa nghệ sĩ và công chúng thông qua hội họa.

Nhóm 7 họa sĩ gồm: Đình Miền, Nguyên Bút, Lê Thanh, Thảo My, Tú Quyên, Thúy Phượng và Đình Hồ

Mỗi họa sĩ theo đuổi một cách biểu đạt riêng nhưng đều hướng đến vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và những rung động trong đời sống. Theo ban tổ chức, điểm gặp gỡ của nhóm không nằm ở sự đồng nhất về bút pháp mà ở niềm tin nghệ thuật có khả năng kết nối, chữa lành và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm

THIÊN BÌNH