7 họa sĩ chung một “Khoảng trời riêng”

7 họa sĩ đến từ nhiều địa phương trên cả nước, gặp gỡ trong một hoạt động giao lưu mỹ thuật giữa tỉnh Gia Lai và TPHCM vào năm 2025. Từ sự đồng điệu trong quan niệm sáng tác, các tác giả cùng thực hiện triển lãm chung với mong muốn tạo nên không gian đối thoại giữa nghệ sĩ và công chúng thông qua hội họa.
Mỗi họa sĩ theo đuổi một cách biểu đạt riêng nhưng đều hướng đến vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và những rung động trong đời sống. Theo ban tổ chức, điểm gặp gỡ của nhóm không nằm ở sự đồng nhất về bút pháp mà ở niềm tin nghệ thuật có khả năng kết nối, chữa lành và lan tỏa những giá trị nhân văn.