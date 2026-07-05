Đưa câu chuyện Việt vươn ra toàn cầu

Với những câu chuyện đậm bản sắc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, phim Việt đang trở thành cầu nối đưa văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với khán giả thế giới.

Nữ minh tinh quốc tế Jane Seymour giao lưu cùng khán giả Việt

Đòn bẩy đưa điện ảnh Việt ra thế giới

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh cả về quy mô thị trường lẫn chất lượng tác phẩm, việc mở rộng kết nối quốc tế được xem là chìa khóa để đưa điện ảnh nước nhà vươn xa. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, khi thị trường điện ảnh trong nước ngày càng phát triển và ổn định, việc mở rộng kết nối quốc tế sẽ là bước đi tất yếu.

Các liên hoan phim không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn đóng vai trò như một hệ sinh thái kết nối đa chiều. Khi ngày càng nhiều bạn bè quốc tế đến Việt Nam tham dự các sự kiện điện ảnh, tìm hiểu thị trường và hợp tác, con đường để phim Việt tiếp cận khán giả toàn cầu cũng sẽ rộng mở hơn.

Các nhà làm phim, học giả và chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối nghề nghiệp và mở rộng hợp tác trong tương lai

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định, điện ảnh Việt Nam đang có nền tảng thuận lợi để hướng ra quốc tế khi thị trường nội địa liên tục tăng trưởng, số lượng cụm rạp mở mới và doanh thu phòng vé đều tăng qua từng năm



Người hâm mộ vây kín khu vực sảnh sân bay để đón chào nam diễn viên Ji Chang Wook đến Đà Nẵng

Trong khi đó, đạo diễn - nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh nhấn mạnh “để có thể đi ra global (toàn cầu), chúng ta cần những câu chuyện đậm chất local (bản địa)”



Ông chỉ ra rằng, điều thế hệ làm phim trẻ cần trang bị là học cách làm chủ các công cụ, công nghệ kể chuyện tân tiến để truyền đạt chất liệu Việt một cách hiệu quả nhất.

Bản sắc Việt là lợi thế cạnh tranh

Dưới góc nhìn chuyên môn, nhà nghiên cứu Hoàng Dạ Vũ (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) nhấn mạnh, chìa khóa hội nhập nằm ở việc sáng tạo nên những câu chuyện đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng bắt buộc phải được chuyển tải bằng một ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và hấp dẫn. Đó là loại ngôn ngữ toàn cầu có khả năng thấu hiểu tâm lý và cơ chế tiếp nhận của công chúng, biết cách tổ chức thông tin tự sự linh hoạt, kiểm soát nhịp điệu kể chuyện chặt chẽ và cài đặt các xung đột kịch tính một cách khoa học để dẫn dắt cảm xúc người xem.

Nơi các nhà làm phim trực tiếp gặp gỡ các nhà sản xuất và đầu tư, mở rộng cơ hội gọi vốn và phát triển dự án cho các tài năng điện ảnh tương lai

Hấp dẫn bằng ngôn ngữ điện ảnh còn là việc biết sử dụng công nghệ kỹ xảo tân tiến, kỹ thuật quay - dựng năng động, và thiết kế âm thanh, âm nhạc đỉnh cao. Từ đó, tạo ra một thế giới điện ảnh khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm.

Theo bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, điện ảnh Việt ghi dấu ấn từ bước ngoặt đổi mới năm 1986, khi sự thay đổi trong tư duy sáng tạo đã giúp các nhà làm phim chuyển tải những vấn đề xã hội một cách chân thực, táo bạo và sâu lắng. Những nỗ lực này không chỉ mở rộng giới hạn biểu đạt mà còn từng bước đưa điện ảnh Việt Nam tham gia sâu rộng vào hệ thống liên hoan phim quốc tế, khẳng định hướng đi dựa trên bản sắc và tiếng nói riêng của các nghệ sĩ. Mục tiêu quan trọng là xây dựng một nền điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín, trở thành thương hiệu điện ảnh quốc gia và kết nối hiệu quả với bối cảnh khu vực và quốc tế.

XUÂN QUỲNH - PHƯƠNG ANH