Chuyển đổi số thành công phải xuất phát từ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

Ngày 5-6, Bộ KH-CN phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn đàn quốc gia số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Summit 2026), với chủ đề “Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số”.

Quang cảnh phiên thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: MST

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Việc ứng dụng AI trong cơ quan Nhà nước và đời sống xã hội được thúc đẩy mạnh mẽ; nhiều chương trình đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phổ cập kỹ năng số cho người dân được triển khai…

Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: MST

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương cho rằng, bên cạnh những mặt đã làm được, cần thẳng thắn nhìn nhận các khó khăn, hạn chế: vẫn còn khoảng cách giữa thể chế và thực thi, giữa hạ tầng được đầu tư và giá trị được tạo ra, giữa kỳ vọng và niềm tin số của người dân, doanh nghiệp.

Nhiều người cho rằng, chuyển đổi số chủ yếu là đầu tư thêm máy móc, phần mềm, nền tảng số hay cơ sở dữ liệu. Đây là điều cần thiết nhưng chưa phải điểm cốt lõi. Để chuyển đổi số thành công, phải xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, từ đó tìm ra cách làm mới, quy trình mới dựa trên công nghệ số.

Các đại biểu tham quan trình diễn công nghệ số tại diễn đàn. Ảnh: MST

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định, mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số, mà làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.

Khi người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ trực tiếp cảm nhận được những lợi ích đó, họ sẽ chủ động tham gia và trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, đảm bảo sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

"Chuyển đổi số không phải là số hóa quy trình cũ, mà là tạo ra cách làm mới bằng công nghệ số với hiệu quả vượt trội”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nêu rõ.

Với chủ đề “Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số”, diễn đàn hướng tới 4 mục tiêu trọng tâm: Tạo dựng không gian đối thoại thực chất giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế; Thúc đẩy phát triển nền tảng số và dịch vụ số dựa trên dữ liệu và AI; Kết nối, lan tỏa các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trên phạm vi cả nước; Mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và tăng cường vị thế của Việt Nam trong dòng chảy công nghệ toàn cầu.

TRẦN BÌNH