Lữ đoàn 171 chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử

Ngày 24-2, Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Lữ đoàn 171 (khu vực bỏ phiếu số 19, đơn vị bầu cử số 3, phường Phước Thắng, TPHCM).

Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Báo cáo với đoàn công tác, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 171 cho biết, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn về công tác bầu cử; phối hợp địa phương chuẩn bị đầy đủ địa điểm, thành lập tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, panô, khẩu hiệu trực quan và lồng ghép vào sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Kiểm tra thực tế và trực tiếp trao đổi với cán bộ, chiến sĩ, Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến đánh giá, đơn vị đã nắm chắc thời gian, địa điểm, quy trình bầu cử. Đồng chí yêu cầu tổ bầu cử tiếp tục rà soát kỹ các khâu, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác bầu cử

* Cùng ngày, đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến dẫn đầu, kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2026 tại Lữ đoàn 171.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, lữ đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ; củng cố thao trường, bãi tập; kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện.

Song song đó, đơn vị cũng chú trọng bồi dưỡng, tập huấn đầy đủ cho đội ngũ cán bộ các cấp, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới.

MẠNH THẮNG - ANH THƠ