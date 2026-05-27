Chuyên gia quốc tế chia sẻ giải pháp triển khai EMI tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành

Hơn 300 chuyên gia, giảng viên và sinh viên đã cùng tham gia giao lưu, trao đổi về các phương pháp giảng dạy và học tập tiếng Anh trong môi trường đại học tại Hội thảo Quốc tế “English-Medium Instruction (EMI) in Higher Education: Practices and Solutions”.

Các chuyên gia quốc tế mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn và hiện đại trong giảng dạy tiếng Anh theo mô hình EMI

Sự kiện do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Đại học Adelaide (Úc) tổ chức ngày 25-5-2026, góp phần mở rộng kết nối học thuật và thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học

Chuyên gia quốc tế chia sẻ xu hướng giảng dạy EMI hiện đại

TS. Phan Thị Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, thách thức cốt lõi của EMI không đơn thuần là việc chuyển đổi ngôn ngữ giảng dạy mà là tái định hình toàn diện cách thiết kế bài giảng, hỗ trợ ngôn ngữ học thuật cho sinh viên và điều chỉnh phương pháp sư phạm trong môi trường đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Chính vì thế, hội thảo sẽ là diễn đàn học thuật để các chuyên gia, giảng viên và sinh viên cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập, từ đó đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong môi trường đại học theo đúng tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

TS. Phan Thị Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển của kinh tế tri thức, việc nâng cao năng lực tiếng Anh trong giáo dục đại học trở thành một yêu cầu khách quan và cấp thiết, là một yếu tố then chốt để tiếp cận tri thức quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của nguồn nhân lực Việt Nam. Trong thời gian qua, trên cơ sở các định hướng của Đảng và Nhà nước, các trường đại học trên toàn quốc đã triển khai các chương trình đào tạo và tăng cường năng lực cho đội ngũ trong việc giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh. Đồng thời, các trường đại học sư phạm đã tiến hành rà soát, đổi mới các chương trình đào tạo trong việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên ở các cấp học, giáo viên phổ thông dạy tiếng Anh và giáo viên phổ thông dạy các môn học bằng tiếng Anh.

Đông đảo chuyên gia, giảng viên tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo tiếng Anh tại trường đại học

“Hội thảo sẽ giúp quý thầy, cô giảng viên thiết kế bài giảng, hỗ trợ ngôn ngữ học thuật cho sinh viên, điều chỉnh phương pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng dạy học các chuyên ngành bằng tiếng Anh” - TS. Đặng Văn Huấn nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn và hiện đại trong giảng dạy tiếng Anh theo mô hình EMI. Thông qua phương pháp “nhập vai” (Empathy in Teaching), các giảng viên tham dự trực tiếp hóa thân thành người học trong các lớp học mô phỏng để trải nghiệm những khó khăn về ngôn ngữ, áp lực tâm lý cũng như rào cản giao tiếp mà sinh viên thường gặp trong môi trường học tập bằng tiếng Anh. Hoạt động này giúp giảng viên hiểu sâu hơn tâm lý người học, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy theo hướng đồng hành và lấy sinh viên làm trung tâm.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng tập trung chia sẻ các kỹ thuật tương tác nâng cao trong lớp học như phương pháp đặt câu hỏi kiểm tra mức độ tiếp thu (Concept Checking Questions), cách dẫn dắt thảo luận và tăng cường phản hồi hai chiều. Các chuyên gia đồng thời nhấn mạnh sự kết hợp linh hoạt giữa phương pháp giảng dạy truyền thống với các mô hình hiện đại nhằm tạo môi trường học tập chủ động, khuyến khích tư duy phản biện và nâng cao hiệu quả tiếp cận kiến thức bằng tiếng Anh cho sinh viên đại học.

Giảng viên hóa thân thành sinh viên để nắm bắt tâm lý cũng như chia sẻ những khó khăn khi học tiếng Anh

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia và giảng viên đã trao đổi xoay quanh nhiều vấn đề như năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên, khả năng thích ứng của giảng viên khi giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, xây dựng giáo trình phù hợp cũng như giải pháp tạo môi trường học thuật song ngữ trong trường đại học. Với kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều quốc gia, các chuyên gia đã chia sẻ những mô hình triển khai EMI hiệu quả, đồng thời đề xuất các phương án đào tạo đội ngũ, tăng cường hỗ trợ học thuật và từng bước hình thành hệ sinh thái học tập bằng tiếng Anh phù hợp với bối cảnh giáo dục Việt Nam.

Sinh viên tiếp cận phương pháp học tiếng Anh trong kỷ nguyên số

Không chỉ mang đến góc nhìn dành cho giảng viên, hội thảo còn giúp sinh viên tiếp cận nhiều phương pháp học tiếng Anh mới trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ với sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành về mô hình đào tạo tiếng Anh tại Đại học Adelaide (Úc), ông Simon Futo – Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Anh và Chương trình Liên kết Quốc tế, Đại học Adelaide cho biết, sinh viên tại Đại học Adelaide được tiếp cận môi trường học tập tiếng Anh theo hướng tương tác và thực hành ngay từ trên lớp. Trong các buổi học, giảng viên thường sử dụng nhiều kỹ thuật như đặt câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu bài, tổ chức thảo luận nhóm, khuyến khích sinh viên trao đổi, phản biện và tham gia các hoạt động học tập lấy người học làm trung tâm nhằm tăng khả năng sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh học thuật thực tế.

Bên cạnh đó, sinh viên Đại học Adelaide còn được tham gia các hoạt động mô phỏng và thực hành ngay trong quá trình học để từng bước làm quen với việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh. Theo ông Simon Futo, phương pháp này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng ngôn ngữ mà còn tạo sự tự tin, chủ động và khả năng thích nghi với môi trường học tập quốc tế.

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thẳng thắn chia sẻ về các khó khăn khi học tiếng Anh

Trong khuôn khổ hội thảo, sinh viên đã thẳng thắn chia sẻ với các chuyên gia về những khó khăn trong quá trình học tiếng Anh tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng như khi tham gia các khóa đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế, đặc biệt là áp lực về phản xạ giao tiếp, vốn từ học thuật và khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên ngành.

Thông qua phần trao đổi trực tiếp, các chuyên gia đã đưa ra nhiều lời khuyên thực tiễn về cách xây dựng thói quen sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, tận dụng công nghệ và các nền tảng học tập số để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, đồng thời khuyến khích sinh viên chủ động tương tác, đặt câu hỏi và tham gia các hoạt động học tập mang tính ứng dụng nhằm cải thiện sự tự tin khi giao tiếp và học tập bằng tiếng Anh.

Trong xu thế hội nhập giáo dục toàn cầu, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục đại học đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực. Cùng định hướng đó và bám sát tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang từng bước tiên phong xây dựng môi trường học tập và học thuật sử dụng tiếng Anh trong toàn trường.

Không chỉ đẩy mạnh giảng dạy các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, Nhà trường còn chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên và sinh viên, phát triển hệ thống học liệu số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong dạy – học, đồng thời mở rộng hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từng bước hình thành môi trường đại học đa ngôn ngữ, hiện đại và hội nhập, tạo điều kiện để người học thích ứng với thị trường lao động toàn cầu trong giai đoạn mới.

NGA NGUYỄN