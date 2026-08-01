Y tế - Sức khỏe

Chuyên gia quốc tế chia sẻ về y học thực chứng tại Đà Nẵng

SGGPO

Ngày 1-8, tại Đà Nẵng, Hội nghị khoa học quốc tế liên bệnh viện năm 2026 khai mạc với chủ đề “Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều”.

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Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong ngày 1 và 2-8, các chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ đầu ngành trong nước cùng nhiều diễn giả quốc tế đến từ Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Trung Quốc chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm lâm sàng và xu hướng phát triển y học hiện đại dựa trên bằng chứng khoa học.

Hội nghị có gần 200 bài giảng chuyên đề, báo cáo khoa học, hội thảo vệ tinh, phiên thảo luận chuyên môn và cuộc thi Báo cáo viên trẻ xuất sắc. Nội dung tập trung vào nhiều lĩnh vực ngoại khoa, nội khoa - can thiệp, tim mạch, thần kinh, ung bướu, ghép tạng, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.

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Điểm nhấn là các ca phẫu thuật và can thiệp được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ, phòng can thiệp, giới thiệu nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot Da Vinci trong tiết niệu, thay khớp gối bằng robot CORI, phẫu thuật nội soi cột sống, can thiệp tim bẩm sinh và can thiệp động mạch vành phức tạp.

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TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hội nghị năm nay đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu được tổ chức với quy mô quốc tế.

“Giá trị lớn nhất của diễn đàn không chỉ ở các báo cáo khoa học mà còn ở sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các đồng nghiệp, cùng hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”, TS.BS Lê Đức Nhân nói.

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UBND TP Đà Nẵng trao Bằng khen cho BS. Tsai Chien-Sung. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng trao Bằng khen cho BS. Tsai Chien-Sung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tri-Service (Đài Loan, Trung Quốc) nhằm ghi nhận những đóng góp trong hợp tác và phát triển chuyên môn y tế.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

y học thực chứng chuyên gia đầu ngành kỹ thuật y tế mới Đà Nẵng

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