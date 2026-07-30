Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Không để quyền được học tập của trẻ em bị gián đoạn vì bệnh tật

Ngày 30-7, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động chương trình "Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo".

Chương trình Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thực hiện: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham dự và chủ trì chương trình.

Cùng dự lễ có AHLD, TTND, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng đại diện các sở, ngành, bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, của hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Để đạt được mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế đóng vai trò nòng cốt.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở đó, Thành ủy, UBND TPHCM đã xây dựng chương trình hành động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, liên tục theo vòng đời, trong đó có trẻ em.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành y tế, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố, Truyền máu - Huyết học, Ung Bướu, Từ Dũ, Hùng Vương cùng nhiều cơ sở y tế khác trong công tác điều trị, chăm sóc trẻ em.

Mỗi năm, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM tiếp nhận khoảng 1 triệu lượt trẻ em đến khám chữa bệnh, không chỉ trẻ em ở thành phố mà còn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, có khoảng 1.000 trẻ mắc các bệnh hiểm nghèo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, ngành y tế thành phố luôn nỗ lực bao phủ chăm sóc toàn diện cho sức khoẻ của mọi trẻ em.

Đồng chí nhấn mạnh, đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai. Trẻ em là tương lai nòi giống con người Việt Nam. Tuy vậy, những gia đình có trẻ em bị bệnh hiểm nghèo phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Trước thực tiễn đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Hội đồng quản lý Quỹ An sinh xã hội Thành phố triển khai chương trình Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Chương trình nhằm kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ các em về điều kiện điều trị, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và cơ hội học tập.

Trước mắt, các hoạt động sẽ triển khai tại 5 bệnh viện: Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi đồng Thành phố, Ung Bướu, Truyền máu - Huyết học, mở rộng đến Bệnh viện Từ Dũ và các cơ sở y tế có bệnh nhi đang điều trị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng tặng quà cho các bệnh nhi. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Tại diễn đàn này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chính thức phát động chương trình Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Để chương trình diễn ra thường xuyên, lâu dài và hiệu quả, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, với các sở, ngành, đoàn thể nhằm tạo nguồn lực tổng thể và chăm lo thiết thực cho trẻ em.

Các đơn vị, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ cùng chương trình Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí yêu cầu, chương trình cần tăng cường hỗ trợ về điều kiện y tế để giúp trẻ em điều trị kịp thời, nhất là trẻ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tăng cường hơn về dinh dưỡng và phục hồi chức năng cho trẻ.

Một trong những nội dung được lãnh đạo thành phố đặc biệt nhấn mạnh, là bảo đảm quyền học tập của trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, nhiều bệnh nhi phải điều trị dài ngày tại bệnh viện nên có nguy cơ bị gián đoạn việc học.

Trước thực tế trên, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức các lớp học trong bệnh viện, không để quyền được học tập của trẻ em bị gián đoạn vì bệnh tật.

Việc tổ chức lớp học cần bài bản, đồng bộ; đồng thời kêu gọi đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên có chuyên môn sư phạm tham gia giảng dạy, hỗ trợ học tập cho bệnh nhi. Đồng chí đề nghị các bệnh viện tổ chức lễ khai giảng lớp học của bệnh nhi sớm hơn lễ khai giảng của các trường học trên toàn quốc.

Các bệnh viện tham gia chương trình phải thường xuyên cập nhật nhu cầu thực tế của bệnh nhi, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Bên cạnh đó, 168 xã, phường và đặc khu cần rà soát kỹ danh sách trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại địa phương để kết nối vào chương trình, kịp thời chăm lo cho các em một cách thiết thực.

Dịp này, Quỹ An sinh xã hội của MTTQ Việt Nam TPHCM hỗ trợ mỗi cơ sở y tế tham gia chương trình 1 tỷ đồng. Chương trình cũng tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ, chung tay chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, chương trình trao tặng 170 phần quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.

GIAO LINH