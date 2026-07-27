TPHCM còn 4 địa phương có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 3%

Sau hơn hai tháng triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ nét. Nhiều địa phương bứt phá gần 50%, nhưng vẫn còn phường chưa đạt 3%.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám sức khỏe cho người dân phường Tân Thành

Ngày 27-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong tuần qua (từ 20-26-7), toàn thành phố thực hiện 263.327 lượt khám sức khỏe, nâng tổng số người dân đã được khám sức khỏe lên 1.073.948 người.

Nhiều địa phương tiếp tục duy trì tốc độ triển khai rất cao. Dẫn đầu toàn thành phố là phường Phước Thắng với 10.921 lượt khám, xã Long Hải (10.871 lượt), xã Bà Điểm (7.240 lượt), phường Tân Mỹ (7.238 lượt) và phường Tăng Nhơn Phú (7.145 lượt).

Đến nay, toàn thành phố có 6 địa phương đạt tỷ lệ người dân được khám sức khỏe từ 25% trở lên, gồm: phường Phước Thắng (48,8%), xã Thạnh An (43,4%), xã An Nhơn Tây (37,7%), đặc khu Côn Đảo (37,0%), xã Phú Hòa Đông (26,2%) và xã Xuân Thới Sơn (25%).

Bên cạnh những địa phương tăng tốc mạnh mẽ, số liệu cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các địa bàn. Trong tuần qua, toàn thành phố vẫn còn 5 phường, xã, đặc khu có dưới 200 lượt khám, gồm: đặc khu Côn Đảo (44 lượt), xã Thanh An (58 lượt), phường Hòa Lợi (146 lượt), phường Phú Thọ (181 lượt) và phường Bến Thành (184 lượt). Đặc biệt, tính theo tỷ lệ bao phủ, toàn thành phố vẫn còn 4 địa phương có dưới 3% người dân được khám sức khỏe, gồm: phường Bến Thành (2,1%), Phường Tân Hiệp (2,5%), Phường Tân Uyên (2,6%) và phường Cầu Ông Lãnh (2,9%).

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong bối cảnh toàn thành phố đã bước vào giai đoạn thi đua cao điểm, các địa phương có tiến độ thấp cần khẩn trương rà soát nguyên nhân, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tuần, từng ngày; đồng thời tăng cường truyền thông, tổ chức khám ngoài giờ, khám lưu động, khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật và triển khai các đợt khám vét để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các địa phương dẫn đầu.

Sở Y tế TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục phát huy vai trò điều phối, trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện trên địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tổ chức khám liên tục, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của người dân. Song song với việc tăng số lượng khám, các địa phương và các cơ sở y tế cần phân công đầu mối chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời kết quả khám sức khỏe lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng, nhằm bảo đảm dữ liệu được liên thông vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe đầy đủ, được quản lý và chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Số liệu khám sức khỏe của các địa phương TẠI ĐÂY

Danh sách lịch khám sức khỏe định kỳ hàng tuần cho người dân TẠI ĐÂY

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