Thay 2 khớp háng thành công cho người bệnh lớn tuổi

Ngày 31-7, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vừa thay thành công cả hai khớp háng cho người bệnh 96 tuổi sau hai lần gãy cổ xương đùi.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân 115 hướng dẫn người bệnh phục hồi chức năng vận động (Ảnh: BVCC)

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng háng phải, không thể đứng và đi lại sau khi trượt ngã trong nhà tắm. Theo người nhà, cụ bà được điều trị bảo tồn tại cơ sở y tế địa phương. Tuy nhiên, tình trạng đau không cải thiện, việc vận động ngày càng khó khăn nên gia đình quyết định chuyển người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị gãy kín cổ xương đùi phải trên nền nhiều bệnh lý mạn tính gồm tăng huyết áp, đái tháo đường và viêm gan mạn. Với tuổi rất cao cùng nhiều bệnh lý nền, người bệnh có nguy cơ cao gặp nhiều biến chứng nếu phải nằm bất động kéo dài. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa các bác sĩ nhận định người bệnh có chỉ định phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi ngắn.

Theo BS-CK2 Trần Văn Dương, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu – Y học thể thao, Bệnh viện Nhân dân 115, trước đây do hạn chế về trang thiết bị và kỹ thuật gây mê, các trường hợp gãy cổ xương đùi ở người già đa số phải điều trị bảo tồn. Người bệnh dễ gặp các biến chứng nguy hiểm do nằm lâu như loét tỳ đè, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu... Ngày nay, với sự phát triển của y học, phẫu thuật là lựa chọn ưu tiên giúp bệnh nhân giảm đau, sớm vận động trở lại và hạn chế tối đa các biến chứng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Gây mê hồi sức, Tim mạch, Hô hấp và Dinh dưỡng, sức khỏe người bệnh đã được tối ưu hóa trước mổ. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi chỉ trong khoảng 30 phút. Sau phẫu thuật, người bệnh được kiểm soát đau, tiếp tục theo dõi sát các bệnh lý nền và bắt đầu chương trình phục hồi chức năng.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, vết mổ khô và tiến triển phục hồi tốt, và được xuất viện sau 6 ngày hậu phẫu.

Theo BS-CK2 Trần Văn Dương, người cao tuổi sau té ngã nếu xuất hiện đau vùng háng, không thể đứng hoặc đi lại cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên sâu để được thăm khám và điều trị sớm. Những trường hợp gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi, đặc biệt khi có nhiều bệnh lý nền, được đánh giá theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa nhằm tối ưu hóa tình trạng sức khỏe, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và giúp người bệnh sớm phục hồi vận động, trả người bệnh về cuộc sống sớm nhất, hạn chế các biến chứng do nằm lâu, ảnh hưởng tới tính mạng.

THÀNH AN