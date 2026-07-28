Người bệnh Campuchia sang Việt Nam điều trị viêm túi mật cấp

Qua giới thiệu của người quen, ông Pring Vat (71 tuổi, quốc tịch Campuchia) quyết định sang Việt Nam để điều trị viêm túi mật cấp do viên sỏi 15 mm gây tắc cổ túi mật trên nền gan xơ, đồng thời phát hiện thêm một khối u gan lớn tại hạ phân thùy VI.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ phẫu thuật cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Ngày 28-7, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho người bệnh Pring Vat (71 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị viêm túi mật cấp do sỏi trên nền gan xơ, đồng thời phát hiện khối u gan lớn.

Trước đó, ông Pring Vat từng được chẩn đoán mắc sỏi túi mật khi khám sức khỏe tại Campuchia nhưng chưa điều trị. Theo thời gian, viên sỏi tiếp tục gây bít tắc đường thoát của túi mật khiến cơn đau ngày càng dữ dội, kèm sốt cao và mệt mỏi. Qua giới thiệu của người quen, ông quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ để điều trị.

Tại đây, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hạ sườn phải, đau đầu và sốt cao. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chụp cắt lớp vi tính (CT) để xác định nguyên nhân. Kết quả người bệnh bị viêm túi mật cấp do viên sỏi 15 mm gây tắc cổ túi mật trên nền gan xơ, đồng thời phát hiện thêm một khối u gan lớn tại hạ phân thùy VI.

Theo BS-CKI Tôn Nữ Phương Duyên, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, đây là ca phẫu thuật có nhiều yếu tố nguy cơ. Người bệnh đã 71 tuổi, bị viêm túi mật cấp trên nền gan xơ và đồng thời có khối u gan lớn. Gan xơ làm tăng nguy cơ rối loạn đông máu và chảy máu trong, sau phẫu thuật; trong khi tình trạng viêm cấp làm tăng nguy cơ hoại tử hoặc thủng túi mật nếu xử trí chậm. Khối u gan lớn nằm gần vùng gan mật cũng khiến việc tiếp cận, phẫu tích và kiểm soát đường mật trở nên khó khăn hơn.

Người bệnh đã ổn định và sớm được xuất viện

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa và đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, chức năng gan cùng các nguy cơ có thể xảy ra, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt túi mật trước. Mọi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, hạn chế tối đa biến chứng và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt và sớm được xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với sỏi túi mật, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Khi có các dấu hiệu như đau vùng hạ sườn phải kéo dài hoặc dữ dội, sốt, buồn nôn, nôn nhiều, vàng da hoặc vàng mắt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám càng sớm càng tốt. Việc phát hiện và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm mà còn tạo điều kiện xử trí hiệu quả những bệnh lý phối hợp, nâng cao cơ hội hồi phục cho người bệnh. Đối với các trường hợp có nhiều bệnh lý gan mật cùng lúc, việc được đánh giá và điều trị tại cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần đảm bảo an toàn và tối ưu hiệu quả điều trị.

THÀNH AN