TPHCM phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được khám sức khỏe trước ngày 31-10

Ngày 30-7, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-10-2026.

Người dân chờ khám sức khỏe tại Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo UBND TPHCM, việc triển khai nhằm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; đồng thời tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh không lây nhiễm để quản lý, điều trị kịp thời. Đây cũng là cơ sở để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe toàn dân trên nền tảng số.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gửi Sở Y tế trước ngày 15-8-2026 để đồng bộ dữ liệu trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng. Nội dung khám phải thực hiện đầy đủ theo gói khám sức khỏe dành cho người từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế, không tự ý cắt giảm danh mục khám.

Giao Sở Y tế chủ trì thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức khám sức khỏe và cập nhật đầy đủ kết quả lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng. Các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ, báo cáo kết quả ngay sau khi hoàn thành để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá trên toàn địa bàn.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức khám sức khỏe định kỳ thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để Sở Y tế tổng hợp, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

THÀNH AN