Lấy búi tóc dài gần 20cm trong dạ dày bé trai 46 tháng tuổi

Ngày 29-7, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, một bé trai 46 tháng tuổi vừa được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài khối dị vật là búi tóc và sợi vải dài gần 20cm trong dạ dày.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy búi tóc và sợi vải ra khỏi dạ dày bé trai. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Theo lời kể của gia đình, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, trẻ đau bụng từng cơn, buồn nôn và nôn nhiều. Khi thăm khám tại cơ sở y tế tuyến dưới, siêu âm ghi nhận hình ảnh nghi lồng ruột nên trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận trẻ trong tình trạng bụng chướng nhiều, đau vùng thượng vị và quanh rốn, sờ thấy một khối chắc ở vùng thượng vị, đại tiện phân lỏng nhầy. Khai thác tiền sử, người mẹ cho biết trẻ có thói quen ngậm và nuốt tóc.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc dị vật dạ dày; chỉ định can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.

Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp đã phẫu thuật, phát hiện, lấy ra ngoài thành công một khối dị vật trong dạ dày trẻ, gồm búi tóc và sợi vải bện chặt vào nhau, có kích thước khoảng 4x5cm, dài gần 20cm.

Hiện trẻ được tiếp tục theo dõi, chăm sóc hậu phẫu, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khi phát hiện trẻ có thói quen nhổ tóc, ăn tóc hoặc thường xuyên đưa các vật lạ vào miệng, cha mẹ không nên chủ quan, mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp sớm. Việc điều trị không chỉ dừng lại ở lấy bỏ dị vật, mà còn cần phối hợp theo dõi, tư vấn tâm lý và điều chỉnh hành vi để ngăn ngừa tái phát.

THANH TUẤN