Nâng cao năng lực chẩn đoán, cấp cứu và điều trị đột quỵ cho cán bộ quân y

Ngày 29-7, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Cập nhật chẩn đoán và điều trị đột quỵ toàn quân năm 2026”.

Các học viên chụp hình lưu niệm tại buổi tập huấn Ảnh: TRẦN CHÍNH

Tham gia chương trình có 84 học viên đến từ 52 cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, TS Trần Công Trường, Phó Cục trưởng Cục Quân y nhấn mạnh, đột quỵ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đây là tình trạng cấp cứu y khoa đặc biệt khẩn cấp, đòi hỏi người thầy thuốc phải nhanh chóng nhận diện, chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời nhằm tận dụng tối đa “thời gian vàng”, cứu sống nhu mô não và hạn chế thấp nhất di chứng cho người bệnh.

Các học viên tham dự buổi tập huấn Ảnh: TRẦN CHÍNH

Trong những năm gần đây, chuyên ngành đột quỵ đã có nhiều bước tiến quan trọng. Các kỹ thuật như điều trị tái tưới máu bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, hồi sức thần kinh và phục hồi chức năng sớm ngày càng được triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

“Việc thường xuyên cập nhật kiến thức, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và nâng cao năng lực thực hành là yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ cán bộ quân y. Đặc biệt, trong điều kiện sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp, năng lực nhận diện, xử trí đột quỵ kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân”, Thiếu tướng, TS Trần Công Trường thông tin.

Trung tá, TS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại buổi tập huấn Ảnh: TRẦN CHÍNH

Theo Trung tá, TS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175, đột quỵ gồm hai dạng chính là nhồi máu não và xuất huyết não. Trong đó, nhồi máu não chiếm khoảng 80% tổng số trường hợp. Mỗi phút trôi qua khi não chưa được tái tưới máu, ước tính khoảng 1,9 triệu tế bào thần kinh có thể bị mất đi. Vì vậy, người bệnh càng được đưa đến cơ sở y tế sớm thì khả năng cứu được mô não và hạn chế di chứng càng cao.

Hiện có hai phương pháp tái thông mạch máu chủ yếu đối với người bệnh nhồi máu não cấp gồm tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Tùy tình trạng người bệnh và kết quả đánh giá chuyên sâu, cửa sổ điều trị có thể được mở rộng ở một số trường hợp phù hợp. Tuy nhiên, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất.

Các yếu tố nguy cơ của đột quỵ phần lớn có thể kiểm soát hoặc thay đổi được. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Bên cạnh đó còn có rối loạn mỡ máu, rung nhĩ, suy tim, bệnh van tim, nhồi máu cơ tim, đái tháo đường, hút thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia, ít vận động, chế độ ăn không lành mạnh và béo phì.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 29 và 30-7 với 8 chuyên đề, tập trung vào tổng quan và các yếu tố nguy cơ đột quỵ; giải phẫu, sinh lý tuần hoàn não và cơ chế bệnh sinh; lâm sàng đột quỵ; chẩn đoán hình ảnh; điều trị nhồi máu não cấp; dự phòng tái phát; điều trị xuất huyết não và xuất huyết dưới nhện. Phát biểu tại chương trình, Thượng tá, PGS-TS Đào Đức Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, trong cấp cứu và điều trị đột quỵ, thời gian là yếu tố quyết định. Việc nhận diện sớm, chẩn đoán chính xác, xử trí đúng ngay từ những giờ đầu và phối hợp hiệu quả giữa các tuyến sẽ góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh, giảm di chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống sau đột quỵ.

THÀNH SƠN