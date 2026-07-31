Trẻ nguy kịch vì uống thuốc hạ sốt quá liều

Một bệnh nhi 5 tuổi vừa phải thay huyết tương và lọc máu do ngộ độc paracetamol. Nguyên nhân, người thân cho em uống thuốc hạ sốt quá liều gây ngộ độc.

Ngày 31-7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết bệnh nhi là em N.T.T. (5 tuổi, nặng 17kg, ngụ Tây Ninh).

Bệnh nhi được lọc máu, thay huyết tương, điều trị tích cực trong 2 tuần.

Trước nhập viện, trẻ sốt 3 ngày, đau bụng, nôn ói. Người nhà mua thuốc paracetamol loại 325mg cho trẻ uống cách 3 giờ một lần. Trẻ uống thuốc nhiều lần liên tiếp, tổng liều 210 mg/kg.

Trong khi đó, theo khuyến cáo, liều thuốc hạ sốt paracetamol là 10-15mg/kg, chỉ được lặp lại sau 4 – 6 giờ. Tổng liều tối đa trong ngày không quá 60mg/kg.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trẻ lừ đừ, ngủ gà, da và kết mạc mắt vàng. Xét nghiệm máu ghi nhận tình trạng tổn thương gan, suy gan nặng.

Bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp ngộ độc paracetamol, suy gan cấp, theo dõi nhiễm trùng huyết. Ê-kíp lập tức tiến hành hồi sức tích cực; đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch chống sốc, vận mạch, chống phù não, kháng sinh.

Đồng thời, dùng thuốc giải độc gan N-Acetyl Cystein (NAC) truyền tĩnh mạch, thay huyết tương kèm lọc máu liên tục 3 đợt. Trải qua hơn 2 tuần điều trị, trẻ mới thoát tình trạng nguy kịch và đang cải thiện dần.

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, phụ huynh cần thận trọng khi cho trẻ uống thuốc hạ sốt; tránh sử dụng quá liều và quá nhiều lần gây ngộ độc cho trẻ.

Khi nào trẻ cần dùng thuốc hạ sốt? - Khi nhiệt độ cơ thể ≥38,5 độ C. - Liều thuốc hạ sốt paracetamol là 10-15mg/kg, chỉ được lặp lại sau 4 – 6 giờ; liều tối đa trong ngày không quá 60mg/kg. - Khi trẻ sốt, cho trẻ mặc áo quần ngắn, vải cotton trắng để dễ thoát nhiệt, uống nhiều nước. - Đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu trẻ sốt trên 24 giờ - 48 giờ để được thăm khám, xét nghiệm nếu cần; không được tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ.

GIAO LINH