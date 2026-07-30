Cứu sống cụ ông 98 tuổi bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt

Ngày 30-7, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng (đóng tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một cụ ông 98 tuổi bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt, gây tổn thương gan, thận, suy hô hấp và rối loạn đông máu.

Trước đó, cụ ông N.S. (98 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đang làm vườn tại nhà thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công. Sau đó, người bệnh đau nhức toàn thân, mệt nhiều và được gia đình khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người bệnh với gần 80 nốt đốt do ong vò vẽ được thực hiện lọc máu liên tục, qua cơn nguy kịch

Thời điểm nhập viện, người bệnh phù hai mắt, da niêm mạc nhợt, thở gắng sức với 80 nốt đốt phân bố tại nhiều vị trí trên cơ thể. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng, rối loạn đông máu nặng, men gan và men cơ tăng cao, kèm biểu hiện suy hô hấp, tổn thương gan cấp và tổn thương thận cấp.

Người bệnh được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực – chống độc để theo dõi và điều trị. Các bác sĩ tiến hành hỗ trợ hô hấp, truyền dịch, điều chỉnh điện giải, sử dụng thuốc chống dị ứng, kháng sinh và theo dõi sát chức năng gan, thận, đông máu. Trước nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan tiếp tục tiến triển và thực hiện lọc máu liên tục.

Những vết ong đốt của người bệnh đã lặn dần sau khi được điều trị

Bác sĩ Nguyễn Bảo Chi, Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, cho biết: “Người bệnh tuổi rất cao, lại bị gần 80 nốt ong vò vẽ đốt nên lượng độc tố xâm nhập cơ thể lớn. Nguy cơ đáng lo ngại là suy thận, tổn thương gan, rối loạn đông máu và suy hô hấp. Bên cạnh hồi sức tích cực, lọc máu liên tục được chỉ định nhằm hỗ trợ chức năng thận và kiểm soát các rối loạn chuyển hóa. Người bệnh phải được theo dõi sát từng giờ để kịp thời xử trí những diễn biến bất thường”.

Đến ngày 30-7, cụ ông tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

NGUYỄN CƯỜNG