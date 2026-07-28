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Hôm nay 28-7: Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII tiến hành phiên trọng thể

SGGP

Hôm nay 28-7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành phiên trọng thể với nhiều nội dung quan trọng.

Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững”, Đại hội tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội, phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Nghị quyết đại hội.

Trước đó, chiều 27-7, đại hội đã tiến hành phiên thứ nhất với sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên... trên cả nước.

Trong phiên làm việc đầu tiên, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua quy chế và chương trình làm việc của đại hội; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI; tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội...

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NGUYỄN QUỐC

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Phong trào Chữ thập đỏ Đoàn Thư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam XII Điều lệ Nòng cốt Đại hội đại biểu toàn quốc

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