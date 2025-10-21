Cơ bản tán thành đề xuất nâng tiền đặt cọc đấu giá đất lên 20%-50% giá khởi điểm

Ngày 21-10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất. Nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất nâng mức tiền đặt trước (tiền cọc) khi đấu giá đất lên tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết

Dự thảo quy định nâng tiền đặt trước đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất ở cho cá nhân và doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; đồng thời bổ sung quy định xử lý vi phạm với người trúng đấu giá nhưng không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, dẫn đến việc bị hủy kết quả đấu giá.

Theo đó, người trúng đấu giá bỏ cọc sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ việc tổ chức cuộc đấu giá, gồm phí dịch vụ, chi phí tổ chức... nhằm đảm bảo nguyên tắc bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ dân sự.

Đáng chú ý, dự thảo còn đề xuất quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với các cá nhân, tổ chức đã bỏ cọc. Thời hạn cấm từ 6 tháng đến 5 năm tùy mức độ vi phạm: 2-5 năm nếu không nộp tiền trúng đấu giá; 6 tháng - 3 năm nếu nộp không đầy đủ.

Tại phiên họp, đa số ý kiến tán thành chủ trương nâng mức đặt cọc. Đại diện Bộ Công an cho rằng quy định hiện hành còn thấp, tạo điều kiện cho hành vi thao túng thị trường. Do đó, việc nâng tiền đặt cọc lên mức 20%-50% là hợp lý.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Quốc phòng lo ngại khung từ 20%-50% là quá rộng, có thể gây khó cho doanh nghiệp nhỏ tiếp cận đất đai, trong khi chưa chắc ngăn được doanh nghiệp lớn thao túng bằng chiêu “quân xanh - quân đỏ”. Bộ này cũng đề xuất bỏ quy định cấm tham gia đấu giá đối với trường hợp bỏ cọc vì cho rằng không phù hợp.

Đại diện Bộ Tài chính đề nghị chỉ nên quy định khung chung (20%-50%) và giao cho địa phương quyết định cụ thể để phù hợp thực tế từng nơi.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú khẳng định dự thảo nghị quyết là cần thiết, nhằm kịp thời thể chế hóa chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, hạn chế các trường hợp thao túng, lạm dụng trong đấu giá quyền sử dụng đất đã phát sinh trong thực tiễn. Dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Về tính khả thi, ông đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện, đặc biệt cần “tạo sự linh hoạt cho địa phương trong quyết định phương án đấu giá, tránh áp đặt cứng nhắc”.

Tin liên quan “Quan tâm” người trúng giá cao nhưng bỏ cọc trong đấu giá đất

ANH PHƯƠNG