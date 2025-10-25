Chuẩn bị mời gọi nhà đầu tư 19 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM liên quan công tác quy hoạch các chung cư cũ trên địa bàn TPHCM.

Chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương thực hiện tham mưu rà soát quy hoạch, đề xuất chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch công trình của 19 dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo đề xuất của Sở Xây dựng, đảm bảo tính khả thi để mời gọi nhà đầu tư. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện công tác quy hoạch các chung cư cũ trên địa bàn TPHCM.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất 19 dự án chung cư cần xây dựng lại nhưng chưa có chủ đầu tư, cần tập trung, ưu tiên tháo gỡ công tác quy hoạch để đầu tư cải tạo, xây dựng lại.

Hiện có 9 dự án chung cư đã có kết quả kiểm định phải di dời, tháo dỡ nhưng chưa hoàn tất công tác tháo dỡ; 10 dự án chung cư chưa có kết luận kiểm định phải di dời, tháo dỡ nhưng phải thực hiện công tác chỉnh trang xây dựng mới.

Cụm chung cư lô chữ cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới. Ảnh: THANH HIỀN

9 dự án chung cư đã có kết quả kiểm định phải di dời, tháo dỡ: Dự án đầu tư xây dựng chung cư 47 Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất; chung cư 40/1 Tân Phước, phường Tân Hòa; chung cư 170-171 Tân Châu, phường Tân Hòa; chung cư 155-157 Bùi Viện, phường Bến Thành; chung cư 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa; chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu; chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội; chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C), phường Khánh Hội; chung cư Hoàng Diệu (lô Y), phường Khánh Hội.

10 dự án chung cư chưa có kết luận kiểm định nhưng phải chỉnh trang xây dựng mới: Cụm chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Lô A,B,C,D,E,F1, F2, G, H, J, K), phường Bàn Cờ; chung cư Cư xá Vĩnh Hội (lô Q, T), phường Khánh Hội; chung cư Cư xá Vĩnh Hội (Lô S, R, U, V), phường Khánh Hội; cụm chung cư Hạnh Phúc (32 Ngô Quyền), Viễn Đông (107B Trần Hưng Đạo), 24-26 Ngô Quyền, 23-43 Nguyễn Tri Phương, 1098-1104 Võ Văn Kiệt, 97 Trần Hưng Đạo thuộc phường An Đông; chung cư 97-105, 107/4-107/16 Ngô Nhân Tịnh, chung cư 144/1-144/5 Chu Văn An, chung cư 132-134 Chu Văn An thuộc phường Bình Tây; cụm chung cư Phạm Thế Hiển (lô A, B, C), phường Bình Đông; cụm chung cư Ấn Quang (Lô A, B,C, D, E, F), phường Vườn Lài; cư xá Lý Thường Kiệt (Lô A,B), phường Vườn Lài; cụm chung cư lô chữ cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới; cụm chung cư Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài.

