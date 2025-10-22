Chờ xác định nghĩa vụ tài chính để cấp sổ hồng cho người mua

Ngày 22-10, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng, đã có buổi làm việc với một số chủ đầu tư (CĐT) thực hiện nhà ở thương mại để gỡ vướng, tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Tổ Công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho người mua. Ảnh: THANH HIỀN

Tổ công tác đã làm việc với 5 dự án gồm: Chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại – văn phòng, số 132 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội do Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Hưng làm CĐT; chung cư Ngọc Đông Dương tại địa chỉ 119 Bình Long, phường Bình Trị Đông, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Ngọc Đông Dương làm CĐT; chung cư The Golden Star, số 72 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Phú Gia An làm CĐT; chung cư 12 tầng tại số 26 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hạnh Thông, do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Gia Định làm CĐT; căn nhà ở thấp tầng Khu nhà ở xã Nhà Bè, do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hồng Thịnh làm CĐT.

Dự án tại 132 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội do Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Hưng làm CĐT

Trường hợp Chung cư The Golden Star, có quy mô 476 căn hộ và 6 căn nhà liên kế. Năm 2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã phân tích những vướng mắc trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính khi CĐT thực hiện dự án. Đồng thời, theo báo cáo của đại diện UBND phường, sau khi xây dựng xong, dự án có phát sinh trường hợp tranh chấp hợp đồng mua, bán căn hộ. Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM có tờ trình để làm rõ phương án giá đất và làm rõ một số nội dung liên quan trong quá trình CĐT thực hiện dự án; CĐT phải thực hiện các thủ tục để cấp giấy phép bảo vệ môi trường...

Đối với Chung cư 12 tầng tại số 26 Nguyễn Thượng Hiền, quy mô 264 căn hộ và 1.484,0m2 sàn thương mại dịch vụ. Trong đó có 90 căn nhà ở xã hội, CĐT đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất vào năm 2014.

Về nghĩa vụ tài chính tại dự án, hiện vẫn chưa xác định số căn nhà ở xã hội, nhà thương mại (chủ trương mới xác định tạm tính theo Công văn số 3148/UBND-ĐTMT ngày 30-6-2011 của UBND TPHCM); chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất để có cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất trong việc hoán đổi 90 căn nhà ở xã hội. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo Phòng Quản lý đất, thuộc Sở NN-MT TPHCM phối hợp với CĐT xác định nguồn gốc sử dụng đất tại các mốc thời gian từ năm 2005 đến 2007 và năm 2009, năm 2017. Từ đó, đối chiếu những quy định tại các thời điểm trên để làm cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu vượt thẩm quyền sẽ xin ý kiến thành phố. Sau khi thực hiện các bước trên sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho người mua.

Đối với ba dự án còn lại, tổ công tác cũng đã gỡ những vướng mắc để tiến tới cấp sổ hồng cho người mua.

THANH HIỀN