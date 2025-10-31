Kiến nghị xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM theo thủ tục rút gọn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận xây dựng Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 với trình tự, thủ tục rút gọn theo Điều 50, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Khu đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, TPHCM (ảnh minh họa). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Theo Sở NN-MT, hiện nay, sở đang đề nghị các xã, phường, đặc khu, Thuế Thành phố và các thuế cơ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và các chi nhánh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến và các dự án tái định cư.

Trên cơ sở đó, Sở NN-MT sẽ tổng hợp, tính toán, cân chỉnh đề xuất Bảng giá đất áp dụng ngày 1-1-2026 và gửi dự thảo cho MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng thời đăng tải dự thảo Bảng giá đất lên cổng thông tin Thành phố để lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức và nhân dân Thành phố. Tiếp đó, sở sẽ tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất có ý kiến và gửi Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM kèm dự thảo Bảng giá đất, để UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét, phê duyệt.

Để kịp tiến độ thực hiện xây dựng và báo cáo UBND TPHCM trình HĐND TPHCM quyết định Bảng giá đất lần đầu, Sở NN-MT kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM để áp dụng từ ngày 1-1-2026 với trình tự, thủ tục rút gọn theo Điều 50, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

THANH HIỀN