54 khu đất tại TPHCM được làm dự án nhà ở theo cơ chế thí điểm

Ngày 7-11, UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản (BĐS) được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại.

Theo đó, UBND TPHCM đã chấp thuận cho 54 tổ chức kinh doanh BĐS được thực hiện dự án thí điểm xây dựng nhà ở thương mại.

Các tổ chức kinh doanh BĐS và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 75/2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, HĐND TPHCM thông qua danh mục 54/74 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (bao gồm cả đất nông nghiệp).

Nghị quyết 171 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành. HĐND TPHCM xác định 54 khu đất có diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích gần 213.000 m2.

THANH HIỀN