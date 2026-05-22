Ngày 22-5, Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Chỉ thị 12 nêu rõ, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM đưa công tác giảm nghèo vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2026-2030 của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Cấp ủy, chính quyền phường, xã, đặc khu phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật, giới thiệu việc làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM rà soát, tham mưu ban hành chuẩn nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2026-2030 phù hợp quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố; bảo đảm mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TPHCM.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách tín dụng, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở…. chú trọng hộ nghèo không có khả năng lao động, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người di cư, lao động phi chính thức và các nhóm yếu thế.

Song song đó, đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo; chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân. Trong đó, phát triển các mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh… tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập giúp hộ thoát nghèo bền vững. Đồng thời, quan tâm bố trí, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp.

Những năm qua, nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo ngày càng được quan tâm. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, tấm gương vượt khó thoát nghèo được nhân rộng. Đến nay, toàn TPHCM còn 16.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm 0,44% tổng số hộ dân), trong đó có 3.610 hộ nghèo và 12.838 hộ cận nghèo.

VĂN MINH