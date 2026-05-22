Đoàn kết để phát triển hành lang đô thị Mekong xanh, bền vững

Ngày 22-5, tại TP Cần Thơ, Liên minh các thành phố và chính quyền địa phương châu Á - Thái Bình Dương (UCLG ASPAC), Liên minh các thành phố (Cities Alliance), cùng UBND TP Cần Thơ tổ chức chương trình Đối thoại sáng kiến hành lang đô thị Mekong (UMCI) lần thứ 4.

Các đại biểu tham dự Đối thoại sáng kiến hành lang đô thị Mekong lần thứ 4

Đối thoại xoay quanh chủ đề “Kết nối các đô thị và thành phố tăng trưởng nhanh hướng tới phát triển xanh toàn diện”, với sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia và địa phương đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Indonesia.

Chia sẻ tại đối thoại, Tiến sĩ Bernadia Irawati Tjandradewi, Tổng Thư ký UCLG ASPAC cho biết, hành lang đô thị Mekong có hơn 60 triệu người dân sinh sống, thuộc 6 quốc gia dọc theo dòng sông Mekong. Đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng, phát triển năng động với quá trình đô thị hóa đang mang lại những lợi thế đáng kể, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo. Song song đó, quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu, rác thải đô thị, dòng lao động di cư... đang đặt ra nhiều thách thức cho tương lai phát triển xanh, bền vững của cả hành lang đô thị Mekong.

Tiến sĩ Bernadia Irawati Tjandradewi cho rằng, trước các thách thức trên, việc tăng cường hợp tác giữa các thành phố trong hành lang Mekong là rất cần thiết. Qua đó, nhằm trao đổi các chính sách, chiến lược, bài học kinh nghiệm sẽ giúp tăng cường tiếng nói chung để chuyển từ mô hình hành động nhỏ lẻ sang các giải pháp mang tính hệ thống nhằm tạo ra các giá trị bền vững lấy người dân làm trung tâm.

TP Cần Thơ nằm ở hạ lưu Mekong cũng đang đối diện với nhiều thách thức trong quá trình tiến tới phát triển xanh, bền vững

Cùng quan điểm lấy đoàn kết làm trung tâm trong các nỗ lực hành động, PGS-TS Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Mekong (Đại học Cần Thơ) cho rằng, các thách thức của lưu vực Mekong ngày càng cho thấy không một địa phương hay quốc gia nào có thể giải quyết một cách riêng lẻ, mà đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành, liên vùng và đặc biệt là tinh thần hợp tác xuyên biên giới dựa trên chia sẻ tri thức, dữ liệu và trách nhiệm chung vì sự phát triển bền vững của toàn lưu vực.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Đối với ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, những thách thức từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường và áp lực từ gia tăng dân số đô thị không còn là vấn đề của tương lai, mà đang hiện hữu hàng ngày trong đời sống của người dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: Đối thoại sáng kiến hành lang đô thị Mekong lần thứ 4 gắn với chủ đề “Kết nối các đô thị và thành phố tăng trưởng nhanh hướng tới phát triển xanh toàn diện” mang ý nghĩa hết sức thiết thực và cấp thiết. Thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác khu vực và hành động chung, các đô thị khu vực sông Mekong sẽ nâng cao năng lực chống chịu, hướng đến phát triển xanh, toàn diện và bền vững.

TUẤN QUANG