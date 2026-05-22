Cận cảnh chiến sĩ đặc công, trinh sát đặc nhiệm nhảy dù ở độ cao 800m

Trong 3 ngày huấn luyện đổ bộ đường không, cán bộ, chiến sĩ lực lượng trinh sát đặc nhiệm và đặc công đã thực hành nhảy dù từ trực thăng ở độ cao khoảng 800m, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Theo đó, từ ngày 19 đến 21-5, các đơn vị gồm: Lữ đoàn Đặc công 429, Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Quân khu 7) và Đại đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh TPHCM) đã tổ chức đợt huấn luyện đổ bộ đường không tại sân bay Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Các chiến sĩ nhảy dù từ trực thăng ở độ cao khoảng 800m

Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, tham dự.

Thiếu tướng Phan Quốc Việt tặng quà động viên các lực lượng tham gia

Để được thực hành nhảy dù, các chiến sĩ phải trải qua kiểm tra đạt yêu cầu khá, giỏi và đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe. Quá trình chuẩn bị dưới mặt đất diễn ra đặc biệt nghiêm ngặt và tuân thủ chính xác quy trình kỹ thuật.

Giáo viên dù thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kỹ lưỡng từng bộ dù chính, dù phụ cùng vũ khí mang theo trước khi chiến sĩ lên trực thăng. Đặc biệt, sau khi lên máy bay, quá trình kiểm tra này được lặp lại một lần nữa để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các trinh sát thực hành đổ treo từ trực thăng và triển khai đội hình chiến đấu sau khi tiếp đất

Ngoài kỹ thuật nhảy dù, các trinh sát còn thực hành kỹ năng đổ treo từ trực thăng và nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu ngay sau khi chạm đất. Tất cả đều đáp xuống đúng mục tiêu đã chọn trước.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nhảy dù là một nội dung huấn luyện đặc biệt nguy hiểm, thường do các lực lượng tinh nhuệ đảm nhiệm. Đây là kỹ năng cốt lõi của hoạt động đổ bộ đường không, cho phép bộ đội bí mật tiếp cận mục tiêu từ độ cao 800 - 1.000m, tập kích phía sau phòng tuyến đối phương.

Đợt huấn luyện quan trọng này giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, rèn luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm và khả năng xử lý tốt mọi tình huống trong thực tế chiến đấu.

>> Một số hình ảnh tại chương trình trong đợt huấn luyện đổ bộ đường không tại sân bay Biên Hòa, TP Đồng Nai

MẠNH THẮNG - TIẾN BIN - HỮU TÂN