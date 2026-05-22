Khánh Hòa đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã

Sáng 22-5, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cùng gần 200 đại biểu là thường trực đảng ủy, cán bộ, công chức, viên chức của 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là hội nghị tiếp xúc, đối thoại đầu tiên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức trong năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong ghi nhận tinh thần trách nhiệm, chủ động thích nghi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm công việc thông suốt, phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các đại biểu mạnh dạn phản ánh những bất cập, nội dung còn chồng chéo, khó triển khai; đồng thời hiến kế những vấn đề tỉnh cần tập trung chỉ đạo. Đại diện các sở, ban, ngành khi trả lời cần đúng trọng tâm, ngắn gọn, rõ ràng, có căn cứ, xác định cụ thể thời gian thực hiện; không né tránh, không trả lời chung chung, hình thức.

Theo tổng hợp tại hội nghị, có hơn 200 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề: cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng hệ thống chính trị; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; kinh phí thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn, kiến nghị tỉnh đẩy nhanh công tác đo đạc, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu để địa phương có cơ sở phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Bà Trương Thị Thu Thảo, Ban Xây dựng Đảng ủy phường Nam Nha Trang, kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung biên chế phù hợp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đồng thời có cơ chế linh hoạt về thời gian, hình thức học tập để cán bộ nâng cao năng lực nghiệp vụ.

Đại biểu xã, phường nêu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đánh giá nhiều ý kiến đúng và trúng những khó khăn hiện nay ở cấp xã, cho thấy đội ngũ cán bộ cơ sở tâm huyết, trách nhiệm, bám sát thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành và địa phương xem những ý kiến, kiến nghị tại hội nghị là vấn đề thực tiễn cần khẩn trương tháo gỡ; chủ động, linh hoạt trong triển khai theo tinh thần vừa làm, vừa rà soát, vừa hoàn thiện, không trông chờ, cầu toàn hoặc để công việc ách tắc, kéo dài.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ.

HIẾU GIANG