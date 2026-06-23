Cổ phiếu ngân hàng bứt phá, nhóm chứng khoán, dầu khí giảm

Thị trường tái diễn cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”. VN-Index tiếp tục tăng, tuy nhiên, số cổ phiếu giảm lại gấp đôi số cổ phiếu tăng.

Số cổ phiếu giảm gấp đôi số cổ phiếu tăng

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23-6 tiếp tục tăng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu trụ. Trong đó, riêng cổ phiếu VIC tăng 4,2%, góp cho VN-Index gần 15 điểm trong khi chỉ số chung chỉ tăng hơn 11 điểm.

Ngoài ra, nhóm “cổ phiếu vua” hút được dòng tiền nên bứt phá, góp phần củng cố đà tăng cho VN-Index. TOP 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường có đến 8 cổ phiếu ngân hàng: LPB tăng trần, TCB tăng 3,72%, HDB tăng 1,58%, VPB tăng 2,12%, ACB tăng 1,59%...

Các nhóm cổ phiếu khác như chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng, dầu khí đồng loạt giảm. Trong đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh: BSR giảm 4,92%, PVD giảm 3,72%, PVS giảm 4,55%, VCI giảm 2%, HCM giảm 2,82%, DXG giảm 4,23%, VRE, CEO giảm 3,25%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,13 điểm (0,6%) lên 1.869,04 điểm với 99 mã tăng, 210 mã giảm và 61 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 5,32 điểm (1,66%) lên 326,38 điểm với 51 mã tăng, 80 mã giảm và 44 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE lên gần 31.000 tỷ đồng, tăng 16.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 32.100 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng hơn 2.040 tỷ đồng.

Tin liên quan Chứng khoán “đỏ sàn” phiên cuối tuần

NHUNG NGUYỄN