Chứng khoán “đỏ sàn” phiên cuối tuần

Dù chỉ giảm gần 6 điểm nhưng số cổ phiếu giảm chiếm áp đảo, hơn gấp đôi số cổ phiếu tăng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần 19-6 bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như: LPB, STB, TCX, VHM, VIC, VJC… giữ đà tăng tích cực góp phần đỡ cho VN-Index bớt giảm sâu.

Còn lại hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm. Nhóm cổ phiếu bất động sản, đầu tư công giảm khá sâu: VRE giảm 2,49%, NVL giảm 3,01%, VPI giảm 1,83%, KBC giảm 1,48%, IDC giảm 2,77%, TCH giảm 1,32%, VSC giảm 3,52%...

Các nhóm cổ phiếu khác như tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin, công nghiệp… cũng chìm trong sắc đỏ.

Riêng nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa nhưng sắc đỏ cũng chiếm ưu thế: SHB giảm 1,08%, BID giảm 2,22%, VIB giảm 1,23%, SHS giảm 1,57%, VPB giảm 1,89%, SSI giảm 1,27%, VIX giảm 1,41%; TCB, ACB, MBB, CTG, VND, NAB giảm gần 1%. Ngược lại, LPB tăng 2,02%, STB tăng 1,97%, ABB tăng 2,35%, TCX tăng 2,14%, CTS tăng 3,6%; VCB, MSB, SSB, VCI, VCK tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,94 điểm (0,32%) còn 1.824,53 điểm với đến 205 mã giảm, 84 mã tăng và 66 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 11,33 điểm (3,37%) còn 324,83 điểm với 81 mã giảm, 54 mã tăng và 70 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 18.800 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 20.700 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 1.170 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu VHM bị bán mạnh nhất gần 818 tỷ đồng, tiếp đến là FPT gần 482 tỷ đồng và STB gần 181 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN