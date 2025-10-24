Coi chuyển đổi số là đòn bẩy nâng cao chất lượng công tác đoàn

Ngày 24-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Giai đoạn 2022-2025, công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP TPHCM được triển khai toàn diện, vững chắc, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động.

Các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; vận động các đơn vị, nhà hảo tâm tặng 550 suất học bổng, 250 xe đạp, gần 3.000 suất quà, sách, vở, đồ dùng học tập học sinh; phối hợp các tổ chức đoàn nơi đóng quân tổ chức 32 đợt Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” với sự tham gia của hơn 5.800 đoàn viên đơn vị và địa phương, thu gom tổng cộng trên 37 tấn rác thải.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG TIẾN

Giai đoạn 2022-2025, BĐBP thành phố có 4 đoàn viên, thanh niên được tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP; 54 người được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng cấp BĐBP tỉnh, thành phố; 3 người được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của TPHCM; 1 người được tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến đề nghị công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP thành phố cần tập trung vào một số nội dung như: tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng và tổ chức các phong trào, mô hình của đoàn hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Biên phòng và gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: QUANG TIẾN

Đặc biệt là thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đoàn viên thanh niên, xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi số; coi đó là đòn bẩy để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt và tuyên truyền cho thanh niên trên địa bàn đơn vị phụ trách.

THU HOÀI