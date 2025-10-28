Cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2025 áp sát Jamaica

Siêu bão Melissa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2025, đã mạnh lên cấp 5 với sức gió duy trì 280 km/giờ, giật trên 300 km/giờ áp sát bờ biển Jamaica và đổ bộ vào sáng 28-10 (giờ địa phương, tức tối 28-10 giờ Việt Nam).

Hình ảnh vệ tinh đường đi của cơn bão Melissa. Ảnh: CBS

Theo CNN, Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC) cảnh báo, đây là cơn bão lớn nhất từng ghi nhận tại đảo quốc Caribe này. Các dải mưa ngoài rìa của Melissa đang quét qua Jamaica với gió mạnh, mưa xối xả, gây ngập lụt, lở đất và làm đổ đường dây điện. Chính phủ đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc ở các vùng duyên hải thấp, đồng thời mở hơn 800 nơi trú ẩn cho 20.000 người. Trước khi bão tới, ít nhất 3 người thiệt mạng do tai nạn khi chặt cây phòng bão, 13 người khác bị thương. Bão cũng đã khiến 3 người ở Haiti và 1 người tại Cộng hòa Dominica thiệt mạng.

Theo NHC, Melissa có thể gây lượng mưa lên tới 1.000mm, nước dâng cao 4m dọc bờ nam Jamaica, đe dọa nhấn chìm nhiều cộng đồng ven biển. Cơ quan này cảnh báo thiệt hại hạ tầng sẽ rất nghiêm trọng, nhiều khu vực bị cô lập, mất điện và liên lạc kéo dài.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness thừa nhận nước này “sẽ cần hỗ trợ quốc tế” để phục hồi sau bão. Trong khi đó, du khách mắc kẹt tại Montego Bay và Kingston, 2 địa điểm du lịch nổi tiếng được yêu cầu ở yên trong nơi trú ẩn.

Chằng chống nhà ở Jamaica. Ảnh: CNN

Các nhà khí tượng cho biết, sự nóng lên của đại dương do biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến Melissa tăng cường sức mạnh bất thường. Melissa được xếp vào nhóm 10 siêu bão mạnh nhất Đại Tây Dương kể từ năm 1979.

KHÁNH MINH