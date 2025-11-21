Thế giới

Tiêu điểm

Pakistan: Nổ lò hơi nhà máy hóa chất, ít nhất 15 người thiệt mạng

SGGPO

Ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ nổ lò hơi ở một nhà máy hóa chất vào rạng sáng 21-11, tại khu dân cư thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: DAWN
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: DAWN

Cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra tại thành phố công nghiệp Faisalabad, gây ra đám cháy lớn lan nhanh khắp nhà máy. Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa để ngăn hỏa hoạn lan sang các ngôi nhà lân cận.

Theo cảnh sát, vụ nổ mạnh cũng làm sập tường và mái của nhiều ngôi nhà gần đó. Đa số những người thiệt mạng và bị thương là cư dân tại những căn nhà này. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, một số hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Con số thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng lên do nhiều người vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, nhưng tiêu chuẩn an toàn kém là nguyên nhân thường xuyên gây ra tai nạn công nghiệp và cháy nhà máy ở Pakistan.

Tin liên quan
KHÁNH HƯNG

Từ khóa

Pakistan Punjab nổ lò hơi nhà máy 15 người chết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn