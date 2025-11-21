Pakistan: Nổ lò hơi nhà máy hóa chất, ít nhất 15 người thiệt mạng

Ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ nổ lò hơi ở một nhà máy hóa chất vào rạng sáng 21-11, tại khu dân cư thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: DAWN

Cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra tại thành phố công nghiệp Faisalabad, gây ra đám cháy lớn lan nhanh khắp nhà máy. Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa để ngăn hỏa hoạn lan sang các ngôi nhà lân cận.

Theo cảnh sát, vụ nổ mạnh cũng làm sập tường và mái của nhiều ngôi nhà gần đó. Đa số những người thiệt mạng và bị thương là cư dân tại những căn nhà này. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, một số hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Con số thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng lên do nhiều người vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, nhưng tiêu chuẩn an toàn kém là nguyên nhân thường xuyên gây ra tai nạn công nghiệp và cháy nhà máy ở Pakistan.

KHÁNH HƯNG