Ông Donald Trump muốn kiện BBC lên đến 5 tỷ USD vì cắt ghép phát biểu

Theo Deutsche Welle, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khởi kiện đòi BBC bồi thường 5 tỷ USD do đài truyền hình của Anh biên tập sai lệch phát biểu của ông trong ngày xảy ra vụ bạo loạn Đồi Capitol (toà nhà Quốc hội Mỹ) năm 2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: XINHUA

Phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Có thể vào tuần tới, chúng tôi sẽ kiện Đài BBC từ 1 đến 5 tỷ USD. Tôi nghĩ phải làm vậy. Họ thậm chí thừa nhận đã gian dối và thay đổi những lời tôi nói ra”.

Trước đó, các luật sư của ông Donald Trump đã đặt hạn chót ngày 14-11 để BBC rút lại phim tài liệu này, nếu không sẽ phải đối mặt với vụ kiện không dưới 1 tỷ USD.

BBC đã lên tiếng thừa nhận việc biên tập bài phát biểu của ông Donald Trump là một sai lầm, đồng thời đã gửi lời xin lỗi tới cá nhân Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, BBC khẳng định Tổng thống Mỹ không có cơ sở pháp lý để khởi kiện tội phỉ báng.

Đài BBC của Anh bị phát hiện cắt ghép các đoạn video từ bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong bộ phim tài liệu phát trên chương trình Panorama, tạo cảm giác dường như ông Trump kích động cuộc bạo loạn ngày 6-1-2021 tại Đồi Capitol. Ngoài ra, phim tài liệu cũng loại bỏ phần ông Donald Trump kêu gọi người ủng hộ biểu tình một cách ôn hòa. Trước làn sóng chỉ trích, Tổng Giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc điều hành tin tức Deborah Turness đã từ chức.

PHƯƠNG NAM