Ấn Độ sơ tán khẩn cấp hàng chục ngàn người trước bão Montha

Ngày 27-10, giới chức Ấn Độ gấp rút sơ tán khoảng 50.000 người tới các lán trại cứu trợ, trong bối cảnh bão nhiệt đới Montha đang mạnh lên ở Vịnh Bengal và dự kiến sẽ gây mưa lớn cùng gió giật mạnh khi đổ bộ bờ biển phía Đông nước này.

Cảnh sát tuần tra gần bãi biển Manginapudi, nơi đã bị đóng cửa do bão Montha ở quận Krishna. Ảnh: THE HINDU

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo, bão Montha sẽ mạnh lên thành "bão nghiêm trọng" trong ngày 28-10 trước khi đi qua khu vực duyên hải bang Andhra Pradesh vào cuối ngày. Tốc độ gió mạnh nhất dự kiến có thể lên tới 100 km/h khi bão đổ bộ. Các bang duyên hải khác ở phía Đông như Tây Bengal và Tamil Nadu cũng đang trong tình trạng cảnh báo cao.

Trước tình hình trên, giới chức trách đã hủy bỏ kỳ nghỉ của các nhân viên cứu hộ, đồng thời yêu cầu đóng cửa các trường học tại khu vực ven biển của bang Andhra Pradesh và bang Odisha – 2 địa phương được dự báo có thể có tới 3,9 triệu người bị ảnh hưởng do mưa bão.

Chính quyền bang Andhra Pradesh xác nhận, công tác sơ tán người dân gần bờ biển ở huyện Kakinada đã bắt đầu được triển khai. Các đội ứng phó thảm họa đang ráo riết đưa các hộ gia đình rời khỏi các vùng trũng thấp.

Còn tại bang lân cận Odisha, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Suresh Pujari cho biết, bão Montha sắp đổ bộ sẽ tác động đến 15 huyện của bang này, trong đó 8 huyện có nguy cơ hứng chịu mưa rất lớn và gió mạnh. Chính quyền bang Odisha và Tây Bengal yêu cầu ngư dân không ra khơi từ ngày 28 đến 30-10.

Tại bang Tamil Nadu, chính quyền yêu cầu người dân cảnh giác trước dự báo mưa lớn đến rất lớn ở một số huyện.

KHÁNH HƯNG