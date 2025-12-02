Đầu tư cho kinh tế sinh học

Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông qua Khung Chiến lược mới cho một nền kinh tế sinh học bền vững và cạnh tranh, đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực xây dựng mô hình tăng trưởng xanh, sạch và có khả năng chống chịu tốt hơn trước những biến động toàn cầu.

Chiến lược mới đặt trọng tâm vào việc tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên sinh học tái tạo từ đất liền đến biển, từ đó từng bước thay thế các nguyên liệu thô có nguồn gốc hóa thạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn với mức phát thải thấp.

Theo EC, kinh tế sinh học đã và đang trở thành động lực phát triển của Liên minh châu Âu (EU). Năm 2023, lĩnh vực này đạt giá trị 2,7 ngàn tỷ EUR và tạo ra hơn 17 triệu việc làm, chiếm khoảng 8% tổng việc làm trong toàn khối. Nhiều sản phẩm sinh học bước đầu khẳng định chỗ đứng trên thị trường, như: hóa chất sinh học sản xuất từ tảo phục vụ ngành dược mỹ phẩm, nhựa sinh học dùng trong bao bì và linh kiện ô tô, vật liệu xây dựng, sợi dệt hay phân bón sinh học.

Chiến lược mới của EU hướng tới việc thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ hơn, để các nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn ở quy mô công nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của EU.

Nhằm tạo lực đẩy cho các ngành này, EU đề xuất thành lập Liên minh về sản phẩm sinh học, quy tụ các doanh nghiệp trong khối cùng tham gia mua sắm các sản phẩm sinh học với tổng giá trị dự kiến đạt 10 tỷ EUR vào năm 2030. Qua đó hình thành một thị trường ổn định và thúc đẩy sản xuất cũng như đổi mới.

Châu Âu hiện cơ bản tự chủ về nguồn sinh khối, nhưng để duy trì khả năng này trong dài hạn, các nguồn tài nguyên như: rừng, đất, nước và hệ sinh thái phải được quản lý trong giới hạn sinh thái cho phép. Theo EUPerspective, một số nhà phân tích nhìn nhận rằng chiến lược này, nếu thực thi tốt, có thể giúp EU đi đầu trong “nền kinh tế tái sinh và kinh tế tuần hoàn” toàn cầu.

HẠNH CHI