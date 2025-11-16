Cựu Thủ tướng Ukraine: Mỹ tích cực tìm người thay thế Tổng thống Ukraine

Ngày 16-11, trả lời phỏng vấn của hãng tin TASS, cựu Thủ tướng Ukraine (2010-2014) Mykola Azarov cho rằng, Mỹ đang tìm kiếm người thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thông qua việc tiếp đón nhiều chính trị gia của chính quyền Kiev tại Washington trong 6 tháng qua.

Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov. Ảnh: THE KHAAMA PRESS

Theo ông Azarov, việc Mỹ tích cực thảo luận, gặp gỡ và mời một số chính trị gia từ chính quyền Kiev đến Washington trong 6 tháng qua có lẽ là để hình thành quan điểm của họ về những chính trị gia này, và theo cách hiểu của ông là để định hình người có thể thay thế ông Zelensky.

Ông Azarov nhấn mạnh vụ bê bối tham nhũng nổ ra ở Ukraine xoay quanh nhóm thân cận của Tổng thống Zelensky đã làm Mỹ lo ngại. Tại Washington, các cuộc tranh luận về cách quản trị thời chiến, tính minh bạch và định hướng tương lai của giới lãnh đạo ở Kiev ngày càng trở nên gay gắt.

Cựu Thủ tướng Ukraine lưu ý, rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra sau khi Tổng thống Zelensky từ chức. Đồng thời, ông Azarov nhấn mạnh Ukraine hiện đang thiếu các chính trị gia có khả năng đảm bảo sự phát triển bình thường của đất nước.

Nhận định của ông Azarov được đưa ra trong bối cảnh người dân Ukraine ngày càng mệt mỏi với xung đột kéo dài và sự giám sát ngày càng gắt gao của cộng đồng quốc tế đối với các cải cách của Kiev. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài và cảnh báo xung đột toàn cầu có thể bùng phát nếu căng thẳng leo thang hơn nữa.

MINH CHÂU