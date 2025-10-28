ASEAN và Trung Quốc ký kết Nghị định thư nâng cấp hiệp định thương mại

Chiều 28-10, nhân Hội nghị cấp cao ASEAN 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia), ASEAN và Trung Quốc đã ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) lên phiên bản 3.0, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và căng thẳng thương mại.

﻿ Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz ký kết Nghị định thư. Ảnh: THX

Theo CNA, Hiệp định do Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz ký kết, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Malaysia hiện là Chủ tịch luân phiên của ASEAN gồm 11 thành viên, trong đó có Timor-Leste mới gia nhập.

ACFTA 3.0 mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, chuỗi cung ứng, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng Anwar nhấn mạnh thỏa thuận này “đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc”, trong khi Thủ tướng Lý Cường khẳng định hiệp định “mở ra cơ hội mới để mở rộng và nâng tầm hợp tác song phương”, đồng thời kêu gọi duy trì đoàn kết, tự cường trước chủ nghĩa bảo hộ và “áp lực từ các thế lực bên ngoài”.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN suốt 16 năm liên tiếp. Trong 9 tháng đầu năm 2025, thương mại hai chiều đạt 783 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ. ASEAN cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với kim ngạch đạt 771 tỷ USD năm 2024.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, ACFTA 3.0 sẽ “tăng cường hội nhập sâu hơn giữa các chuỗi sản xuất và cung ứng của hai bên” và “bơm thêm niềm tin vào thương mại khu vực và toàn cầu”. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong kêu gọi nhanh chóng phê chuẩn hiệp định để doanh nghiệp và người dân sớm hưởng lợi, nhấn mạnh hiệp định này sẽ mở ra cơ hội trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tài chính công nghệ và thương mại điện tử.

Phiên bản ACFTA 3.0 được đánh giá là bước nâng cấp cần thiết, giúp tăng cường khả năng chống chịu của khu vực, củng cố hợp tác lâu dài và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt.

KHÁNH MINH