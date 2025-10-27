Chứng khoán toàn cầu tăng sau khi đạt thỏa thuận khung Mỹ - Trung Quốc

Sắc xanh phủ khắp các sàn chứng khoán trên thế giới trong phiên giao dịch ngày 27-10, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận khung về thương mại, thúc đẩy tâm lý tích cực của các nhà đầu tư.

Hoạt động tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ tăng vọt, với hợp đồng tương lai của chỉ số Nasdaq tăng 0,88%. Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng 0,5%. Tiếp đà tăng của chứng khoán Phố Wall, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei lần đầu tiên vượt mốc 50.000 điểm. Trong 15 phút giao dịch đầu phiên, chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei 225 đã tăng 948,64 điểm, tương đương 1,92% so với ngày 24-10, đạt mức 50.248,29 điểm. Chỉ số Topix cũng tăng 51,66 điểm, tương đương 1,58%, lên mức 3.321,11 điểm. Ngay sau khi vượt mốc 50.000, chỉ số Nikkei tiếp tục đà tăng với 2%, tức hơn 1.000 điểm.

Chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.000 điểm chỉ sau 10 phút giao dịch đầu giờ của phiên ngày 27-10, làm tăng kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng giá mới.

Giá dầu cũng tăng trong phiên giao dịch sáng cùng ngày. Thông tin này làm dịu đi lo ngại rằng các biện pháp thuế quan và hạn chế xuất khẩu giữa hai nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giá dầu Brent giao kỳ hạn đã tăng 0,7% lên 66,40 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 0,75% lên 61,96 USD/thùng, sau khi tăng lần lượt 8,9% và 7,7% trong tuần trước do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.

Giá vàng, tài sản trú ẩn an toàn, giảm 1% nhờ triển vọng về thỏa thuận thương mại. Giá các mặt hàng nông sản, trong đó có đậu nành, lúa mì và ngô, tăng mạnh nhờ khả năng Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: BLOOMBERG

Trước đó, trong cuộc tham vấn, Trưởng phái đoàn Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong và Trưởng phái đoàn Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế và thương mại. Sau các vòng thảo luận, hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về các phương án giải quyết những vấn đề vướng mắc của mỗi bên, nhất trí tiếp tục xác định các chi tiết cụ thể và thực hiện các thủ tục phê chuẩn nội bộ của mỗi nước.

Phát biểu trong chương trình Face the Nation của kênh CBS, ông Bessent lưu ý nguy cơ áp thuế quan cao hơn đối với Trung Quốc đã “thực sự được loại bỏ”. Theo ông, Trung Quốc sẽ hoãn việc mở rộng chế độ cấp phép đối với đất hiếm thêm 1 năm và xem xét lại quy định này, đồng thời nối lại việc mua đậu nành của Mỹ với số lượng lớn trong vài năm tới. Ngoài ra, Bộ trưởng Bessent cũng nói rằng, chi tiết về thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu ứng dụng video ngắn TikTok của Trung Quốc sang quyền kiểm soát của Mỹ đã được thống nhất. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể "hoàn tất" giao dịch này vào tuần tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến hoàn tất thỏa thuận thương mại vào ngày 30-10 tới tại cuộc gặp ở Hàn Quốc.

MINH CHÂU