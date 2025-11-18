Dùng giáo dục làm đòn bẩy cạnh tranh

Thế giới

Chính phủ Trung Quốc đang triển khai một cuộc cải tổ toàn diện và quyết liệt đối với hệ thống giáo dục đại học. Trong vòng 2 năm qua, khoảng 20% số chương trình đào tạo tại các trường đại học đã được điều chỉnh, đánh dấu làn sóng tái cấu trúc giáo dục đại học lớn thứ ba kể từ năm 1949, gắn với định hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Mục tiêu cốt lõi của cải cách lần này là thu hẹp khoảng cách giữa kỹ năng sinh viên được đào tạo với nhu cầu thực tế của nền kinh tế hiện đại. Cuộc cải cách được kỳ vọng mở ra chương mới trong việc định hình lực lượng lao động và thúc đẩy phát triển chiến lược, hướng tới một nền giáo dục hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu kinh tế và xã hội.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, chỉ riêng trong năm ngoái đã loại bỏ hơn 1.400 chương trình đào tạo hệ đại học, nhiều gấp 25 lần so với một thập niên trước. Nhiều chuyên ngành cũ được cắt giảm, “nhường chỗ” cho những chuyên ngành mới như khoa học nền tảng, liên ngành mới nổi và ngành chiến lược quốc gia.

Công ty tư vấn giáo dục MyCOS (Trung Quốc) cho biết trong giai đoạn 2020-2024, các chuyên ngành bị cắt giảm nhiều nhất là quản lý thông tin, khoa học máy tính, tiếp thị và thiết kế sản phẩm, chủ yếu do triển vọng việc làm thấp.

Để đáp ứng mục tiêu cải cách giáo dục, Bộ Giáo dục Trung Quốc quản lý chặt việc thành lập những chuyên ngành mới. Từ đầu năm 2025 đến nay, mới có 29 chuyên ngành đại học mới được bổ sung vào danh mục quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật tầm thấp, y học và sức khỏe lão khoa. Trung Quốc còn thiết lập cơ chế phê duyệt nhanh, bỏ qua quy trình nộp đơn hàng năm, cho các chương trình đào tạo thuộc những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu này.

Cuộc cải tổ này cho thấy sự quyết tâm của Bắc Kinh trong việc định hướng lại nguồn nhân lực, tập trung vào những ngành mũi nhọn nhằm thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giới chuyên gia nhận định, việc mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục đại học không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại về nhân lực, mà còn là bước chuẩn bị cho tham vọng đưa Trung Quốc trở thành trung tâm giáo dục và đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á.

THANH HẰNG

